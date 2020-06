Kuidas tööintervjuul hea mulje jätta ja uksest sisse pääseda?

Kuidas uksest sisse pääseda?

Lihtsaid asju ei tohi võtta enesestmõistetavalt. CV ja kaaskiri (kui seda nõutakse) peavad olema veatud. Kohale tuleb jõuda õigeks ajaks (vabandus «Liiklus oli lihtsalt kohutav» ei kõlba mitte kuskile). Riietus peab vastama olukorrale ja intervjueeritavate ootustele (lubamatu on vabandus «Ma käin alati niimoodi riides»). Ja lõpuks: alati on kasulik firma kohta üht-teist teada. See pakub võimaluse esitada läbimõeldud küsimusi, mis viitavad teie huvile. Veenduge, et enne vestlusele minekut teate, millega firma tegeleb, vastasel juhul on hea mulje välistatud.

Vestluse edukus oleneb kontakti saavutamisega. Seega tuleb valmistada ette midagi sellist, millest kohmetu vaikusehetke tekkides rääkida. Samuti peab olema valmis arendama edasi mõnd intervjueerija lendu lastud teemat. Mõned intervjueerijad on selles töös väga kehvad: sellisel juhul võivad rollid vahetuda ja tööotsijast saab intervjueerija. Intervjueeritavate üldlevinud viga on rääkida liiga palju, arvates, et nii avaldavad nad muljet. Olge konkreetselt napisõnaline: öelge, mida soovite öelda, kuid ärge lobisege.

Kui saabub aeg tööandja esindajale küsimusi esitada, et tohi vestlust inkvisitsioonikohtuks pöörata: arukas on leida kesktee. Küsimused töö olemuse kohta viitavad teie entusiasmile – juhul, kui need on õigesti formuleeritud. Küsimus selle kohta, kui kaua tuleb õhtuti tööl istuda, et jäta head muljet. Üldine reegel on esitada küsimusi, mis tulenevad tõelisest huvist, mitte aga sellest, et teil on tunne, nagu peaksite mingeid küsimusi esitama.