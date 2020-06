RAAMATUTE TOP ⟩ Suveajal hindavad eestlased kõrgelt kodumaist luulet ja põnevikke

Apollo raamatupoodide müügiedetabeli eesotsas on trükised, mida on möödunud nädal kõige rohkem ostetud. Juba mõnda aega on müügiedetabeli tipus püsinud Kristiina Ehini kaks värskemat luulekogu. Samuti on kõrgel kohal põnevikud ja lasteraamatud.