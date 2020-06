Mida teha, kui unenäod on võõrkeelsed ja kes on pisuhänd?

Näitus, mis on pühendatud 2019. aasta eesti keele aastale, põhineb rahvaluule lühivormidel nagu vanasõnad, kõnekäänud ja mõistatustel, aga ka keelemängudel, mis ammutavad ainest mütoloogiast. Ühe näituse kuraatori Piret Voolaiu sõnul on rahvaluule lühivormides talletunud meie esivanemate arusaamad maailmast. «Samal ajal aga võivad vanad vormid tänapäeva argisuhtluses edasi elada hoopis teistsuguses ja mõnikord vägagi lustakas kuues.» Näitus tutvustabki rikkalikke võimalusi, kuidas eesti keelega mängides sama nautida vana ja samal ajal luua uut.

Rändnäituselt võib leida vastuseid näiteks järgmistele küsimustele: Kes oskab kõiki maailma keeli? Millised uued käänded on eesti keeles? Mida teha, kui unenäod on võõrkeelsed? Kuidas kõlavad eesti vanasõnad ametnikukeeles? Mida tähendab pisuhänd? Mis vahe on gripil ja seagripil?