KATKEND ⟩ «See argpükslik kurb võitlus, see ongi kevad»

«Vaadake välja! See võitlus tobedate söötis mullakamakatega, mida iga peen õrn idu peab pidama, et oma suvesse jõuda. Siin,» ja ta upitas ennast veelgi kõrgemale, «seisab see abitu õis ja tahab õitseda; see on ainus, mida ta oskab, ta oskab ainult õitseda ja ta ei taha sellega tõesti kedagi segada, aga ometi on kõik tema vastu: need mustad mullakoorikud, mis ta alles pika palumise peale läbi lasevad, päevad, mis tema peale valimatult soojust ja vihma ja tuult puistavad, ja ööd, mis aeglaselt ligi hiilivad, et tal oma jäiste sõrmedega kõri kinni pigistada. See argpükslik kurb võitlus, see ongi kevad.» Machal tundis külmavärinat, tema pilk suri. «Kuningas Bohusch» vaatas teda üleni tardunult. Talle paistis luuletaja jutt ebaõiglane ja ta kavatses selle vastu nii mõndagi teha. Ta tundis vajadust püsti tõusta, et kõrgustesse küündides ja rõõmsameelselt kaitsta kevadet, mis oli ikkagi võidust ja päikesest tulvil. Talle tuli pähe nii palju ilusaid mõtteid, et tema põsed lõid õhetama ja ta unustas sekundiks hingamise. Ah, aga mida see püsti tõusmine oleks aidanud, vaevalt nad oleksid seda märganud, sest sametpingil istudes nägi Bohusch vaata et pikemgi välja kui seistes. Ja ka tema hääl poleks suutnud Norinskini lennata, nii pika vahemaa puhul muutus see ebakindlaks ja laperdas nagu püssist pihta saanud lind. Bohusch teadis seda. Ja nii ta siis vaikiski, surus oma otsekui puust vestetud huuled kõvasti kokku ja hakkas nagu sageli lapsepõlves vaikselt omaette suure hulga kuldsete mõtetega mängima, ehitama terveid mägesid ja losse, mille saledate sammastega ümbritsetud akendest tervitasid teda tema unistused. Ja ta oli nii rikas, et võis ehitada iga kord uusi paleesid, millest ükski eelmistega ei sarnanenud, ja see juba tähendas midagi, oli ta ju umbes viiendast eluaastast peale selle harrastusega tegelenud – juba üle kolmekümne aasta – ega pidanud ennast veel kunagi kordama. Teised, muidugi peale Machali, kes tundis, et on jälle absindiklaasis, rääkisid nüüd läbisegi ja valjuhäälselt tühjast-tähjast ja argiasjadest ning kõige kohal hõljus, tiivad laiali, näitleja bassihääl. Bohusch aga sepitses oma nurgas kevadele kaitsekõnet. Õigupoolest tundis ta kevadet ainult sellisena, nagu see nägi välja pimedas ja niiskes Hirschgrabenis või Malvasinka kirikaial; ükskord lapsena oli ta seda näinud metsikus Schárkas ja veel praegugi kuulis ta oma rinnas tolle päikeselise päeva vana vaevukuuldavat kaja. Kui õndsalik pidi küll olema näha kevadet linnast väljas, kus on ju tema kodu, kaugel linnast ja selle rahutusest, ja Bohuschit ärritas ja solvas, et need inimesed tema ümber, kes olid ju ilmas palju ringi rännanud, olid nõus kevadet maha salgama. Ta pidi seda neile ometigi ütlema. Kuid üldises saginas hääbus arglik katse tema huultel jäljetult ja vaene Bohusch ei oleks osanud enam midagi öelda. Otsekui reetmist kartes põgenesid tema mõtted hirmunud rüsinas sellelt ilusalt koosolemiselt ja nende asemel täitis tema aju üksainus ettekujutus ning selle tõi ta tahtetult ja märkamatult kuuldavale: «Jah, isa.» Kulus silmapilk, enne kui küürakas aru sai, miks ta just temale mõtles. Ta nägi isa: isa käib Spornergasse vana vürstipalee kõrges valgeks lubjatud eeskojas suurte eneseteadlike sammudega edasi-tagasi, seljas hiigelsuur tumesinine tressidega kasukas, mille krae paistab tema täishabemega ühte sulavat. Tema saua kuldne nupp ulatub peaaegu kuldsete narmasteni, mis ripuvad alla kolmnurkse kaabu kääniselt ja mille alt vaatavad tema tõsised ja valvsad silmad. Väike põdur Bohusch seisis siis sageli portjeekorteri ukse taga ja vaatas arglikult läbi pilu isa jõulist marssimist. Isa oli kasvult kõikidest teistest üle, tubli peajagu pikem ka vanast vürstist, kelle ees isa oma tressidega kaabu suure kaarega maha võttis, seejuures siiski eriti kummardamata. Nii kaugele kui Bohusch ka tagasi ei mõelnud, ei suutnud ta meenutada ühtki isa suudlust ega naeratust, küll aga kuulusid tema vaese lapsepõlve kõige selgemate muljete hulka isa kuju ja hääl. Ja iga kord, kui ta seda ammu surnud meest nende mõlema omaduse pärast kadestas, tuli isa talle jälle meelde ja ta mõtles endamisi, et need on nüüd sama hästi kui kasutamata, isa ei vaja enam ei häält ega kuju, milleks ta need siis kaasa võttis? Ja kui küürakas sellele mõtles, juhtus alati nõnda, et miski haaras ta ühtäkki kaasa ja kandis eemale. Ta mõtted ei olnud enam tema sees, vaid jooksid tema ees ja ta pidi neid taga ajama, et need jälle kinni püüda. Ei saanud ju neil lihtsalt niisama joosta lasta. Hingetuna jõudis ta neile alati ühes ja samas kohas järele. See oli kiirustavate pilvedega hele sügisöö. Põgus valgus oli parasjagu nii kannatlik, et lasi Bohuschil üles leida marmortahvli, millel metsistunud okstest pooleldi kaetuna oli kirjas: «Vitězlav Bohusch, vürstlik portjee». Ja iga kord, kui Bohusch seda luges, hakkas ta ikka ja jälle himukalt küüntega rohtu ja maapinda kraapima, kuni ta järjest rammetumaks jäi, niiske maa läppunud hõng järjest raskemaks muutus ja tema verised küüned viimaks suure kollase kirstu siledat kaant kriipisid. Ja siis nägi ta ennast nõutult mustas hauas kirstul põlvitamas, sekundi või kaks. Kuni talle alati üks ja seesama lahendus pähe turgatas, et kirstulaua peaks saama peaga katki vajutada nagu aknaklaasi. Kas polnud ta alati pidanud oma raske kolba pärast mõnitusi taluma? Nüüd on see siis ometi millekski hea, kas pole? Raksti! Laud annab järele – loomulikult – nagu aknaklaas ja kuuma käega kougib Bohusch läppunud pimedusest välja isa rinnakorvi ja kinnitab selle nagu turvise oma kõhetute õlgade ümber, pistab käe uuesti kirstu ning otsib ja otsib krampis sõrmedega ja saadab abiks ka teise käe, suutmata kuidagi mõista, miks ta oma kahe marraskil käega ei leia isa häält.