Seintele joonistamise pärast pahandustesse sattunud «Doodle Boy» annab välja oma raamatu

Möödunud aastal hakkas internetiavarustes kulutulena levima uudis Doodle Boyst, kes kõik märkmikud täis kritseldas ja koolis seintele joonistamise pärast noomida sai. Huvitavad kritseldused said veebis palju tähelepanu ja seepeale kutsus restorani Number 4 omanik Joe oma söögisaali seinu kaunistama. Poisist sai üleöö internetisensatsioon.

Nüüdseks on Doodle Boy saanud 10-aastaseks ja tal on Instagramis suur jälgijaskond. Tänu suurele tähelepanule on ta sõlminud lepingu ühe USA raamatukirjastusega ja peagi ilmuvad tema illustratsioonid raamatus, edastab SWNS.