Vahur Afanasjev esitleb uut luulekogu «Hõbehundi laulud»

«Luule algus on laulus. Pärast aastaid vabavärssi taasavastasin riimi, «ütleb autor teose tutvustuseks. ««Hõbehundi» luuletused räägivad armastusest, otsivad inimliku õnne allikaid, maadlevad keskeakriisiga, imetlevad loodust ja pürgivad lootuse poole. Olen märganud, et inimestel on nende luuletustega lihtne suhestuda. Nii laulduna kui lugedes. Mõnda neist esitan ise, mõne on juba pärismuusikud üles korjanud.»