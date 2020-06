Arvad, et oled laisk? Asi pole laiskuses, vaid huvi- ja motivatsioonipuuduses

Iga teemat vaadeldakse kõigepealt sellisena, mis see näib olevat – seejärel uuritakse, mis on probleemi tegelik põhjus ning millised on praktilised sammud selle lahendamiseks. Käsitletud teemad on enamiku elu alustalad – ülemõtlemise lõpetamine, vastutamine oma elu eest, tundlike laste kasvatamine, oma soovide realiseerimine jne. Raamat aitab mõista, mis on elus näilise kihi taga.

Kui tahaksid oma elu elada nii, et iga hetk, milles viibid, on tõepoolest sinu enda loodud, on raamat sulle heaks abiliseks. Iga suur kordaminek, iga naeratus, iga eufooriline saavutus – kõik selle oled sa ise enda eluteele toonud. Oma elu eest vastutamine tähendab seda, et inimene teadvustab endale teadlikult, et ta võtab 100-protsendilise vastutuse absoluutselt kõiges, mis puudutab tema elu.

Postimees avaldab raamatust katkendid, mis räägivad laiskusest.

Ei ole olemas laiskust

Inimesed tembeldavad ennast tihti laisaks või otsivad mitme suguseid vabandusi – see on enda panemine ohvrirolli, mida pole vaja teha. Sinuga ei toimu midagi sellist, mida sa ise kontrollida ei saa. Kõike saab alati ise juhtida, sama on ka laiskusega. Ei ole olemas laiskust - lihtsalt ei võeta vastutust oma elu eest.

Asi on huvi- ja motivatsioonipuuduses

Igaüks meist saab ise luua lahendusi – ja kui tunned, et mingi teema on sulle tähtis, tõsta see oma prioriteetide nimekirjas top 5 sisse ning hakka sellega pidevalt tegelema. Mitte laiskuses pole asi, vaid huvi- ja motivatsioonipuuduses. Iga teema puhul, kui inimesed nimetavad end sellega seoses laisaks, on tegemist sellise teemaga, mille vastu inimesel puudub huvi ja motivatsioon sellega tegeleda. Kui mingi teema tõesti inimese jaoks tähtis on, siis ta ka võtab selle aja ning investeerib sinna aega ja panustab sellesse.

Hea harjutus

Mõtle oma elule ning leia sealt üks ala, konkreetne mure või miski, mis sulle ei meeldi või millega sa pole rahul. Seejärel mõtle läbi selle probleemi erinevad küljed, keskendudes sellele, et tegelikult on kõik selle teemaga seotu su enda loodud. See tähendab, et iga külge, iga aspekti sellest saad sa ka ise ümber kujundada.

Küsi endalt, kas sa oled otsinud lahendusi või hoopis vabandusi?

Ning hakka leidma lahendusi sellele murele; vajadusel kirjuta lahendused enda jaoks välja ning sea enda jaoks sammud, kuidas kogu jõu ja tundega lahendust ellu viia. Kui hiljem tunned, et on vaja, saad lahendust ja seniseid samme muuta, kui leiad paremad võimalused.