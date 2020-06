Miks tuleb meeskonnatöö sujumiseks ennast kiita?

Näidake seda, mis on näitamist väärt

Arusaam oma meeskonnarollidest ja sellest, kuidas teie tugevad küljed avalduvad, võib osutuda kergenduseks. Siiski ei tohi jääda loorberitele puhkama. Kui teil on selgem arusaam sellest, millised on teie tugevad küljed, kandke hoolt, et ka teised neist teada saaksid. Kui olete mõne tööga eriti hästi toime tulnud, väljendage rahulolu ja näidake, et tunnete sellest rõõmu. Kui annate sõnaselgelt teada, mis teile rõõmu valmistab, teete lisaks endale teene ka tööandjale. Seega märgite ära tööd, mida tööandja võib rahumeeli teile anda, teades, et need tehakse hästi. Kui tööandja peab selle kõik ise välja mõtlema, on see raskem teile mõlemale.

Selge see, et ühelegi tööandjale ei avalda muljet töötajad, kes üksnes räägivad ega tee midagi. Aga kui ilmutate huvi või teil on võimeid mõnes valdkonnas ja näitate soovi sedasorti tööd teha ning teod toetavad teie sõnu, siis märgatakse seda ja teil õnnestub pälvida lugupidamine.