Millega tasakaalustada negatiivsust? Lustakad mõtted Tom Valsbergi raamatust

Eluterve pohhuist, kes on raamatu peategelane, vaatab vähem negatiivseid uudiseid ja vägivaldseid filme ning proovib leida muid viise meelelahutuseks. Ta otsib arengu ja progressiga seotud uudiseid või vaatab kasvõi Youtube'ist naljakaid positiivseid videoid, et huumori abil tõsta serotoniini- ehk õnnehormooni taset. Eluterve pohhuist mõtleb parem sellele, mida ta ise praegu teha saab, et teha maailmast parem paik.