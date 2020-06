douglas ⟩ 6 nõuannet, kuidas muuta raha voolamist oma ellu

Vaevled rahalistes raskustes? Näed vaeva, kuidas palgapäevani välja vedada? Loobud paljust, sest rahanappus on vallutanud su elu? Mida tunneksid, kui keegi ütleks, et probleem pole rahas, vaid hoopis sinus? Cary M. Douglase ja dr. Dain Heeri raamat «Probleem pole rahas, vaid sinus!» on kirjutatud just neile inimestele, kes elavad pidevalt rahalistes raskustes.