Donald Rumsfeld: diktaatorid kasutavad kohtumisi selleks, et rõhutada kohalviibijate alluvust, enda domineerimist nende üle

Koosoleku juhtimine

Koosolekud: me kõik teame nende hädasid. Tüütult pikalt kõnelev kolleeg, kes naudib oma häälekõla … tegelane, kelle ainus huvi näib olevat bossi soosingu võitmine … töötaja, kes näib ärkavat alles siis, kui teda huvitav küsimus on juba esitatud ja sellele vastatudki … või isik, kes häälekalt oma BlackBerryt toksib, kui teised püüavad kuulata … või naljahammas, kes unustab oma mobiiltelefoni välja lülitada. Ja veel istub seal keegi vaikiv tüüp, kes ei riski oma arvamusega välja tulla enne, kui teised on rääkinud. Paratamatult viibib seal ka mõni juhm, kes kiiresti teiste ideed maha teeb, ilma et tal endal oleks mingit lahendust pakkuda.

«Rumsfeldi reeglid». FOTO: Postimees Kirjastus

Halvimal juhul võivad koosolekud olla ühtaegu kasutud ja nüristavad. See meenutab tähelepanekut targa juhtimise nõuannete ammendamatust allikast, koomiksist «Dilbert»: «Sel koosolekul pole kindlat päevakorda. Nagu tavaliselt, teeme seosetuid emotsionaalseid avaldusi asjade kohta, mis meid häirivad.» Või, nagu minu sõber ja endine ametikaaslane kongresmen Mo Udall kunagi ütles, kirjeldades Esindajatekojas toimunud arutelu: «Räägiti kõigest, kuid kõik ei jõudnud sellest rääkida.»

Pole siis imestada, et vähemalt ühe uurimuse järgi viibib keskmine kontoritöötaja nädalas neli tundi koosolekutel ning leiab, et üle poole sellest on raisatud aeg. Teine uurimus tuvastas, et «liiga palju koosolekuid» on büroodes asjatult raisatud aja peamine põhjus. Neid arvamusi toetavad vist küll kõik – isegi Valge Maja nõupidamistel istuv valitsuse liige, kes püüab hoiduda kella vaatamast. Aeg on midagi niisugust, mida sa kunagi tagasi ei saa.

Siiski ei tarvitse iga koosolek olla jubeduse allikas. Tegelikult on nõupidamise eesmärk koondada organisatsiooni kollektiivne tarkus ja teadmised ühte ruumi, kus juhil on lihtsam mõista, mida meeskond temale tundmatust teab, ning jagada kõigile asjaosalistele ühes kohas ja korraga juhtnööre. Hästi korraldatud koosolekud võivad olla väärtuslikud – tegelikult koguni asendamatud.

Kuulamise kunst on mõistuse

õigeks kasutamiseks asendamatu.

R. Barr, St. Johni kolledž

Oma 80 eluaasta jooksul olen näinud kõikvõimalikke koosolekute korraldamise viise – ühed neist kasulikumad ja konstruktiivsemad kui teised. Olen viibinud igat liiki kohtumistel – juhtivate äritegelastega, kuningate ja kuningannadega, presidentide ja peaministritega, teadlaste ja diktaatoritega. Tean, et leidub üsna palju töötajaid, kes peavad oma bossi diktaatoriks või autokraadiks – võib-olla mõni neist on töötanud isegi minu alluvuses. Aastate jooksul olen ma siiski kohtunud ka paljude autokraatidega ja märganud neis midagi ühist. Diktaatorid kasutavad kohtumisi selleks, et rõhutada kohalviibijate alluvust, koguni enda domineerimist nende üle.

Kui ma 1983. aastal Saddam Husseiniga kohtusin – esimese USA kõrge riigitegelasena, kes seda aastate jooksul tegi –, siis tervitas Iraagi president mind sõjaväevormis, vööl püstol, mille pära oli pärlmutriga kaunistatud. See avaldas muljet.