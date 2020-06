«Mees teadis, et sureb ja on võimetu selles osas midagi ette võtma. Aga kuulide teine laine jäi tulemata»

«Vaktsiini loomiseks.» MacNeilile meenus eelmise päeva hommikul seda telekas selgitanud Stein-Francksi arst. Oli ta seda tõepoolest kuulnud vaid kahekümne nelja tunni eest? Tegelikult oli sellest vähemgi aega mööda läinud!

«Ainult nende prognoosid olid valed ja kui päris gripp möllama hakkas, pidid nad jälle nullist alustama.» Naine vaikis hetke ja pöördus siis mehe poole, silmade ümber mänglemas tilluke murekurd. «Mis pani teid seda küsima?»

«Üks laboris töötavatest tüdrukutest isoleeris Choy luuüdist gripiviiruse,» vastas mees.

MacNeil tajus endal dr Castelli tungivat pilku. «Ja edasi?»

«Noh, sel hetkel ei öelnud see mulle suurt midagi. Aga nad kõik olid selle pärast kangesti elevil, kuna see polnud H5N1. Või vähemalt mitte meile tuttav versioon. Nad väitsid, et see on muundatud. Inimese loodud.»

II

Pinkie sõitis üle väljaku, mööda Westminster Hallist ja parlamendihoonetest. Westminster Abbey kükitas mornilt hääletus talvises pimeduses, pargis kasvavate puude oksad olid raagus ja lagedad otsekui rabedad mustad luukered, looja poolt inimesele ta patutegude eest karistuseks kaela saadetud katku tunnistajad. Westminsteri sild oli mingil põhjusel suletud ja niisiis sõitis Pinkie lõuna poole, et jõgi mööda Lambethi silda ületada. Nii jõuaks ta peaaegu laborite juurde välja.

Kinni seotud Harry oli tagumisel istmel, tropp suus ja mask peas. Esimese hooga oli mees rabelenud ja vingunud, kuid juba tükk aega tagasi alla andnud ja viimased viisteist minutit polnud Pinkie ta suust piuksugi kuulnud.

Pinkie tundis end hästi. Talle meeldis improviseerida. See pani ta intelligentsuse proovile. See sundis end pingutama. Oli omamoodi eksam. Ta oli kuskil härra Smithi hääle sügavuses tajunud õhkõrna hüsteerianooti. Kasvavat paanikat, mida mees kõigest väest varjata üritas. Aga Pinkie hoidis endiselt kindlalt ohje. Selle eest talle makstigi. Et töö tehtud saaks. Kui midagi alustad, ära jäta seda pooleli, oli ta ema ikka öelnud. Kui midagi teed, tee hästi. Pinkie ei jätnud oma tööd kunagi pooleli. Ja ta tegi oma tööd alati hästi. Teiste vajakajäämisi ei saanud küll keegi tema kaela ajada.

Teda näris kogu aeg tõsiasi, et just tema oli härra Smithile Kazinskit tutvustanud. Oli olemas võimalus, et härra Smith hakkab Kazinski kokku keeratud käkki Pinkie kaela ajama. Aga Kazinskit polnud enam ja Pinkiel jälle kõik kontrolli all. Mis nüüd ka ei juhtuks, ta viib asja kindlalt lõpule.

Vasakul voolavast jõest eraldas neid Victoria Towers Gardens, paremale jäi Smith Square’i tagant paistev St. John’si kontserdisaal. Pinkie nägi enda ees Millbanki ringristmiku taga algavat Thamesi ületavat Lambethi silda.