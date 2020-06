Joel Juht: kui joosta ei meeldi, siis tuleb lihtsalt rohkem joosta

«Miks ma peaksin tervet maailma parandama ja aitama, kui kuskilt ei tule tuge peale oma tiimi?» kõlas küsimus, mis piinas Joeli tänavakultuurifestivali JJ-Street Baltic Session miinusmärgiliste võngete ajel. Sellest tõusis ka otsus. «Festivaliga oli pressure väga suur, maksad kõigile raha ja teistele tundub, et asi on suur ja vinge, kuid mina kui korraldaja ei saagi raha. Küsiti, miks ma seda teen? Tegin seda emotsiooni arvelt, sest mulle väga meeldis. Sõber Mihkel ütles, et panen hullu ja niimoodi ei saa teha, et kogu aeg oma raha festivalile kulutan. Olukord oli selline, et aasta aega tegin tööd ja aasta lõpuks panin kõik säästud festivali alla. Lõpuks mõtlesingi, et panen selle raha hoopis enda alla.»

Sõber Aivar oli see, kes tõmbas Joeli hulluste ja väljakutsete maailma. Nad tutvusid ajal, kui Joel oli praktikal ning hiljem tööl Attimo restoranis, kus Aivar käis pidevalt pitsat tellimas. Nii et Joeli kliendist sai kümme aastat hiljem tema parim sõber. «Aivar on väga siiras, särav ja positiivne inimene, kes rääkis meie kokkusaamistel alati oma sportlikest tulemustest ning kuidas ta ikka tegi seda ja teist. Mulle see sobis, kuna meile mõlemale meeldib endast rääkida - asjaolu, mille üle me alati naerame.»

Joel Juht «Võitlus ei-vastustega». FOTO: Helios

Kuna Aivar armastas suusatada, kutsus ta sõbragi kaasa, et Tartu suusamaratonile minna. Joel pikalt asja ei vaaginud, vaid hüppas pea ees tulle, nagu ikka. Koos võeti suund Soome treeninglaagrisse, kus Joel pani esimest korda endale suusad alla. «Kui ma proovisin klassikaliste suuskadega esimesest nõlvast üles minna, mõtlesin, et ma ei jõuagi sinna. Vaikselt ikkagi hakkas mingi tunnetus tulema, aga see oli neetult raske,» tõdeb Joel, et ampsas endale päris suure lõuatäie. «Kui ma olin juba mingi aeg Aivari järel rajal suuska sahistanud, kuulsin järsku, et keegi tuleb selja tagant hirmsa hooga. Peatusin ja vaatasin. See oli umbes 60-70aastane Soome vanaema, kes minust mööda kihutas. Mul oli nii piinlik, et tegin näo, nagu oleksin joogipausil, et mitte häbisse jääda. Peagi oli ta mul silmist kadunud. Sõitsin vaikselt edasi, kuni kuulsin taas selja tagant suusasahinat - vanaema mul jälle selja taga. Naersin südamest, see oli nagu viha ja rõõm üheskoos. Tädi süstis minusse kõvasti motivatsiooni, et paremaks saada.»