Lugu riigipea kaabust, mis läks mõistatuslikul kombel kaduma

Kakskümmend aastat hiljem, 29. jaanuaril 2008. aastal müüdi Drouot’ saalis François Mitterrand’i isiklikke asju. 368 eseme seas oli peale ülikondade, lipsude ja särkide ning välisriikide esindajate toodud kingituste tervelt üheksateist kaabut: viis viltkübarat, kaks linasest materjalist peakatet, üks seemisnahkne kaabu, kaks torukübarat, üks kõvakübar ja kaheksa õlgkübarat. Kas must kaabu, mille ostis sotsialistlik partei, on seesama, millest lugu jutustab? Pole sugugi kindel. Kaabude kandjad ostavad uusi, vanad kuluvad ära, mõned lähevad vahetusse ja leitakse üles, aga mõned kaovad jäljetult. Fakt, et oksjonil oli vaid üks must viltkaabu, tekitab hämmingut. Kas kusagil on veel teisi? Täiesti võimalik. Kas need on lähedaste käes? Samuti võimalik. Seda ei saa kunagi teada. Ja sellal, kui oksjonihaamer kolksus, rüüpas Pierre Aslan Firenzes Uffizi galerii lähistel vahuveini. Pärast säravat naasmist rahvusvahelise üldsuse ette ei loonud ta enam midagi. Sihilikult. Ta tahtis lahkuda kuulsuse tipul ja jätta endast maha legend. Mõned allikad väidavad, et ta koostas salaja parfüüme vähestele eraklientidele, kes maksid selle eest muinasjutulisi summasid. Räägiti Brunei sultanist ja isegi Bill Gates’ist, aga seda polnud võimalik kinnitada. Igal juhul elab Pierre Aslan nüüd tagasitõmbunult Firenzes. Pärast 1987. aastat ei ole ta andnud ühtki intervjuud. Édouard Lanier, Fanny Marquant’i armuke, jätkas oma naise petmist, kuni viimane 1992. aastal lahutust nõudis. Mees abiellus uuesti palju noorema naisega, kes omakorda teda pettis ja lõpuks maha jättis. Pärast Danone’i grupist lahkumist paigutas ta oma raha massaažisalongide ketti Tais. Seal elab ta koos kellegi Bongkojga. Tema jäljed kaovad 2004. aasta tsunami järel. Doktor Fremenberg suri käratult 2001. aastal oma kabinetis ühe seansi ajal. Tema Aafrika kunsti kollektsioon müüdi Christie’s oksjonimajas nime all «Doktor F-i kollektsioon». Püstise peenisega kuju, mida Aslan jälestas, hinnati lõpuks koos kõigi kuludega 120 500 eurole. Praegu asub see erakätes Washingtonis. Esther Kerwitcz jätkas kontserdireise kuni aastani 2000. Siis otsustas ta lõpetada esinemised publiku ees ja koondas kogu tähelepanu nelja plaadi väljaandmisele. «Tetra Kerwitczi» nime all tuntud komplekt kuulub netist kõige enam allalaaditavate klassikalise muusika interpretatsioonide hulka. Ta elab koos Pierre Aslaniga Firenzes. Fanny Marquant jäi mõni aasta pärast oma raamatupoe avamist leseks, sest Michel Carlier – seesama halli kaabuga mees – suri. Ta pidas oma kauplust veel viisteist aastat, tal oli mitmeid armulugusid, kuni Normandia rannikul puhanud inglise lord temasse lootusetult kiindus. Ta abiellus Fannyga ja viis naise Sussexisse, kus viimasel oli pööraselt igav. Veel tänagi räägib Fanny inglise keelt halvasti. Tema lühiromaanil «Prantsuse naine» oli arvestatav menu, selle kohta kirjutati Briti pressis paar kiitvat lugu ja Daily Mirror tegi temaga intervjuu. Bernard Lavallière sattus üha suuremasse vaimustusse Jean-Michel Basquiat’st, keda ta kohtas 1988. aasta jaanuaris ühel hommikusel üritusel, kus kunstnik polnudki uimastilaksu all ega pannud ülikonna ja lipsuga mehele pahaks, et see rääkis õhinal tema lõuendite vibratsioonidest. Kui kunstnik seitsme kuu pärast suri, oli Bernardil tervelt üheksa tema maali, millest viis pärinesid Basquiat’ parimast loomeperioodist (1981–1983). Järgnevatel aastatel Bernard jätkas tema teoste ostmist, kuni ameeriklase tööde väärtus hakkas ületama tema võimalusi. Ja et lõuendid, mille eest ta oli maksnud 150 000 või 200 000 franki, olid 2010. aastateks igaüks väärt 10 miljonit dollarit, asendus senine tema üle irvitamine kohkumuse ja vihaga segatud hämminguga. Daniel Mercier läks pensionile. Ta lõpetas töötamise SOGETEC-i Normandia haru juhi kohal. Iseenda lõbuks on ta salamahti alustanud jutustuse kirjutamist oma seiklustest presidendi kaabuga – tal on juba valmis 20 lehekülge ja lõppu ei näi veel paistvat. Ta ei saa endiselt süüa austreid äädikaga, ilma et kuuleks presidendi sõnu: «Ma ütlesin seda Helmut Kohlile eelmisel nädalal.» Mõni kuu pärast kaabu tagasisaamist valiti François Mitterrand 54,2-protsendilise toetusega tagasi presidendiks, millega ta põrmustas kõik reitingufirmade hinnangud. Haigena veetis ta viimased jõulud Assuanis Egiptuses, tuli ootamatult Prantsusmaale tagasi, kus nädala pärast 1996. aasta talvel suri.