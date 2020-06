Halvad arvustused John Boltoni raamatu müügiedu ei takista

John Boltoni memuaar «The Room Where It Happened: A White House Memoir» peaks ilmuma 23. juunil, kuid selle üle on vaidlus kestnud juba pikka aega. Washingtoni föderaakohtule esitatud hagi kohaselt ei ole Bolton võimaldanud valitsusel piisavalt teoses avaldatud väiteid kontrollida ning on oht, et see korjatakse kohtu otsusel müügilt.

Nüüdseks on aga raamatust avaldatud mitu katkendit suure loetavusega päevalehtedes ja sealt on välja toodud hulk Trumpi mustavaid väiteid. Näiteks palus Trump Boltoni sõnul Hiinalt abi USA presidendivalimistel enda võidu kindlustamiseks, pidas Venezuela ründamist «lahedaks» mõtteks ja arvas, et Soome on Venemaa osa. Trumpi sõnul on raamatus kirjeldatu väljamõeldis ja Bolton on «haige vennike», edastab The Guardian.

Amazoni USA edetabelites on raamat juba praegu esikohal, kuigi selle kohta on ilmunud väga kriitilised hinnangud mitmes väljaandes, sealhulgas ajalehtedes The New York Times ja The Washington Post. 28 juulil jõuab müüki ka teine Trumpi halvustav teos «Too Much and Never Enough», mille autor on Donalt Trumpi vennatütar Mary Trump, kes on lubanud paljastada, kuidas kasvas üles «maailma kõige ohtlikum mees». USA presidenti mustavad teosed on eelmüügis tõusnud edetabelites kõrgemale kui rassismivastased raamatud, mis seoses USAs toimuvate meeleavaldustega on viimasel ajal head müüki teinud.