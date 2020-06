Mari Ojasaar ei lasknud kriisiaega raisku ja pani kirja oma esimese lasteraamatu

Lugu lepatriinust sai alguse juba aastaid tagasi, kui Mari Ojasaar jutustas seda korduvalt oma esimesele lapsele Aaronile, mil too oli 1-2-aastane. Laps palus, et ema seda sama juttu aina uuesti räägiks. «Teadupärast sellises eas lapsed armastavad kordust,» ütleb raamatu autor. «Lugu on aga selline, mille sisu on etteaimatav ning just lapsed on need, kes saavad kaasa rääkida. Kuna lepatriinu kohtub metsas erinevate tegelastega, saavad lapsed ka kaasa aidata ja seda lugu ise jutustades oma loomi välja mõelda. Mil viisil suhtlus loomadega kulgeb, seda saab juba raamatust lugeda,» räägib Ojasaar, et lapsel on võimalus ise loo lõpp välja mõelda.

Mari poeg lepatriinuga. FOTO: Erakogu

Mari Ojasaare lapsed Aaron ja Thor on seega andnud oma osa raamatu valmimisele. «Tänu sellele, et kuulsin, kuidas vanem vend seda lugu nooremale jutustas, et teda rahustada, otsustasingi selle raamatu kaante vahele luua,» tunnistab Ojasaar, kelle sõnul on lugu piisavalt lihtne ja lapsemeelne, et lapsed oskavad seda lugu edasi anda ja mõistavad sisu. «Isegi kahene räägib selle loo päris kenasti juba ära,» on ta märganud.

Lepatriinu on Ojasaare meelest üks armas putukas, mis iga lapse rõõmsaks teeb, sest kellele ei meeldiks, kui täpilise kuuega lepatriinu sõrmedel ronib. Raamatus «Lepatriinu lugu» juhtub aga selline asi, et hommikul, kui putukas ärkab, näeb ta, et tuul on tema täpid ära puhunud. Nõnda hakkab putukas oma täppe metsast otsima.

Kriis andis hoogu

Ka raamatu illustratsioonid on autori sõnul koos lastega loodud. «Tihtilugu istusime kõik kolmekesi ümber laua ja joonistasime,» ütleb ta, et leidis koroonakriisiajal sobiva aja oma varem küpsenud idee teoks teha. «Raamat valmis Hiiumaa saarel, ajal, mil keegi kodust väga liikuma ei tohtinud minna. Väga tore oli lastega nii kvaliteetaega veeta.»

Mari Ojasaar raamatu «Lepatriinu lugu» illustratsioonidega. FOTO: Erakogu

Mari Ojasaar lastega raamatut lugemas. FOTO: Erakogu

Kuna lapsed on raamatu valmimisse samuti panustanud, ootasid nad ema sõnul raamatut sama suure õhinaga nagu ta ise. «Just vanemale pojale on see hea näide sellest, et kui midagi soovid ja unistad, siis selle nimel tööd tehes, see saab ka teoks,» leiab Ojasaar, et raamatu välja andmine oli väärt kogemus ja õppetund nii talle endale kui lastele.

Soov lasteraamatuid kirjutada on olnud Mari Ojasaarel juba pikka aega. Sellega on ta ka mitu korda pihta hakanud, aga miski on ikka ette tulnud ja «Lepatriinu lugu» on esimene, mis jõudis kaante vahele.

«Just selle raamatu ilmumisega tunnen, et tõesti, see on selline valdkond, mis minule väga meeldib ning rõõmuga kirjutan-joonistan ka edaspidi,» lubab ta ja vihjab, et paar uut lasteraamatut hakkavad mõtetes samuti küpseks saama.

Mari Ojasaar «Lepatriinu lugu». FOTO: Jes kirjastus

***

Raamatut «Lepatriinu lugu» saab Apollo e-poest ette tellida. Esimesele 100le tellijale kirjutab autor raamatusse autogrammi.