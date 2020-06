Ilmunud on venekeelne Eesti Loodust tutvustav kogumik Gorizontõ Estonii

Igal aastal ilmuva venekeelse kogumiku Gorizontõ Estonii äsja välja antud number tutvustab Eesti loodusande ja elurikkust. Kogumiku 96 leheküljel on kõne all söögiseened, kasemahl, liivatee ja karulauk, aasta lind, orhidee ja seen, Eesti mesilaseliigid, käbisööjad, pokud ja hunt. Samuti antakse juhiseid, kuidas teha keskkonnasõbralikke valikuid igapäevaelus ja majaehitusel, tutvustatakse looduse uurimise rakendusi ja loodusmuuseumi tööd, juttu on Rohelisest Koolist, Bellingshauseni mereretkest, ilma uurimisest jm.