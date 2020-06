Viggo Mortensen soovitab lugemist: 5 teost, mis annavad pikaks ajaks mõtteainet

Viggo Mortenseni sõnul ei ole midagi olulisemat loodusjõududest, mis mõjutavad meid tahes-tahtmata nii positiivselt kui negatiivselt. Darwini evolutsiooniteooriat peab ta hädavajalikuks teejuhiks kõigile, et mõista, miks me üldse siin oleme ja kuidas keskkonnaga harmoonias elada.

Kuigi Mortensenile on olulised paljud poeedid, hindab ta enim just Shakespeare’i, kel on väga laiad teadmised, võluv lüürilisus ja hea huumor.