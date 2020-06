Kuidas vabaneda ärevusest? Harjuta heatahtlikkust teiste vastu

Tanya J. Peterson «101 viisi, kuidas vähendada ärevust». FOTO: Raamat

Need 101 nõuannet, vahendit ja tehnikat, mida autor raamatus lugejatega jagab, pärinevad uurijatelt ja terapeutidelt ning ka inimestelt, kes ärevuse all kannatavad.

Ühe nõuandena soovitab autor harjutada heatahtlikkust teiste vastu. Avaldame raamatust katkendi.

Harjuta heatahtlikkust teiste vastu

Vahet pole, kas tegu on sõpruse, romantilise suhte või teiste suhetega. Kui inimesed näevad head endas ja teistes, siis on see suhe tugev ja rahuldust pakkuv. See ei pruugi olla probleemivaba, aga osapooled toetavad üksteist ja suudavad ka konflikti ajal positiivsele keskenduda. See tugineb nii enda kui ka teise osapoole väärtustamisele.

Kui mõtled oma partnerist, sõbrast ja teistest armastava heatahtlikkusega, on sel mitu head tulemust. Sa näed inimest teisiti ja oskad teda tervikuna hinnata, keskendumata tema puudustele. See suurendab kannatlikkust ja soodustab üksteisemõistmist. See vähendab ka sinu ärevust, kuna sa ei keskendu enam enda või tema probleemidele. Ärevus väheneb veelgi, kui sa õpid oma sõbra või partneri väärtust tunnustama. Kui sa näed, et sina ja teised olete mõndagi väärt, kõigist puudustest hoolimata, siis on palju lihtsam omavahel suhelda. Ärevus hakkab iseenesest nõrgenema, kui armastav heatahtlikkus saab meile vaateviisina omaseks.

Kasuta afirmatsioone

Peterson soovitab kasutada armastust ja heatahtlikkust väljendavaid afirmatsioone. Tõelised armastust ja heatahtlikkust väljendavad afirmatsioonid peaksid hõlmama sind ennast, teisi sinu elus, ja kogu maailma. Võid need üles kirjutada ja neid käepärast hoida. Mõned inimesed hoiavad neid oma autos, et neid saaks lugeda valgusfoori taga seistes; teised hoiavad neid mingis ruumis, kus nad tihti viibivad. Seda nimekirja võib pidada ka telefonis. Tähtis on see, et sa hoiaksid neid kohas, kus sa saad neid iga päev kasutada.

Kuidas nimekirjaga alust teha?

Järgmised armastust ja heatahtlikkust väljendavad afirmatsioonid aitavad sul nimekirjaga algust teha. Sõnasta need nii, et need hõlmaksid nii sind ennast kui ka teisi:

Olgu mu parter endaga rahujalal.

Olgu tal minuga koos olles mugav.

Olgu tal selge, kui tähtis ta minu jaoks on.

Olgu ta muredest prii.

Olgu ta vaba hirmust, et tema üle kohut mõistetakse.