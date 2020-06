GALERII ⟩ Kirjanik Imbi Paju tähistas oma teose valimist Soome tänapäeva kirjandusklassikute hulka

Möödunud aasta augustis ilmus kirjastuses Gallus eesti keeles kordustrükina Imbi Paju teos «Tõrjutud mälestused», mis on loonud sildu paljude riikide vahel. 20. mail ilmus Soomes kirjastuses Like Gulagi kirjanduse suurepärase näitena, valituna tänapäeva kirjandusklassika hulka. See on erakordne sündmus kahe riigi kirjandussuhetes. «Tõrjutud mälestused» anti välja ka e-raamatu ja audioraamatu vormis.

«2006 aastal ilmunud «Tõrjutud mälestuste» rahvusvaheline teekond näitab raamatu ajatust. Selles leidub tähendusi, mida avastada erinevatel ajaperioodidel ja erinevate põlvkondade seas,» kommenteeris Soome kirjastuse Like toimetaja ja osakonna juhataja Mari Hyrkkänen teose arvamist soome kirjandusklassika hulka. «Oleme rõõmsad, et see on uuesti meie juurde tagasi jõudnud. Teos on sügav lugemiskogemus, mis annab jätkuvalt avastuslikke õppetunde inimlikkusest ja väikese inimese saatusest keset ajaloo torme.»

Kirjastus toob esile, kuidas «Tõrjutud mälestused» avab hingematval viisil Stalini terrori mehhanisme ja inimeste saatusi okupatsiooni all. Imbi Paju enda ema ja ta kaksikõde viidi 18-aastastena 1948. aastal Venemaale Gulagi sunnitöölaagrisse – need on mälestused, millest pole võimalik vabaneda. Islandi teatriprofessor Stefán Jónsson on öelnud, et Paju raamat räägib armastusest ema, isamaa ja inimkonna vastu. Üks tänapäeva parimaid Gulagi uurijaid Anne Applebaumi saatesõnad raamatule on: «Rääkides oma ema saatusest, kirjeldab ta terve rahva lugu.»