Charles Dickensi salaelu: rõhutute eest seisja oli kalk kiusaja ja petja, kes püüdis oma naist hullumajja sokutada

Biograaf A. N. Wilson on kirjutanud Inglise ühest suurimast kirjanikust Charles Dickensist põneva eluloo, milles ta paljastab kirjanduse suurkuju tegeliku loomuse ja kahepalgelisuse. Wilson kirjutab, et kui pereväärtuste eest kõnelev Dickens oleks surnud oma armukese kaisus, oleks sellest tõusnud tohutu skandaal. Nellyl õnnestus aga oma teadvusetu kaaslane hoburakendile vedada ja 24 kilomeetri kaugusele Gad’s Hilli koju ära viia ning armulugu jäi teada vaid vähestele.

Dickensi naist ei olnud muidugi kodus, sest Kate (Catherine Hogarth Dickens) oli ammu kirjanikuhärra silme alt ära saadetud. Pärast mehele kümne lapse sünnitamist oli ta «oma välimuse kaotanud ja muutunud mehe pideva kiusamise tõttu paksuks ning armetuks õnnetusehunnikuks». Kuna tol ajal oli lahutamine tabu, saatis Dickens Kate’i Camdenisse ja püüdis iga hinna eest veenda arste selles, et naine on hull. Kate’il oli keelatud isegi oma lastel külas käia.

Järgmisel päeval suri Charles Dickens teadvusele tulemata oma kodus, voodi kõrval olid reas tema lapsed. Surma kiirustas jäädvustama ka kunstnik Millais ning Westminsteri dekaan saatis perele sõnumi, et kirjaniku matmiseks on eraldatud haruldane koht Westminsteri kloostris.

Wilson uurib teoses «The Mystery of Charles Dickens», miks oli hinnatud kirjanik nõnda kahepalgeline ja mis asjaolud tema elukulgu mõjutasid. Teoses toob ta välja seitse peamist «müsteeriumi», millest esimene on Dickensi salasuhe näitleja Nellyga. Järgnevad peatükid raskest lapsepõlvest, julmast abielust, pöörasest heategevustööst, meeletutest kohtumistest lugejatega, lõpetamata romaanist, mis näis tema surma kiirendavat ning tema mõistatuslikust iseloomust.

Charles Dickensil oli väga traumeeriv lapsepõli, millest ta sai palju ainest ka oma lugude jutustamisel. Juba 12-aastaselt tegi ta tehases 10 tundi päevas tööd ja ta isa oli vangis. Sellise elukorralduse tõttu tekkinud alandustunne jälitas teda kogu elu. Wilsoni sõnul oligi aga just karm lapsepõlv see, mis tegi Charles Dickensist nõnda hea kirjaniku, sest olnuks ta õppinud edukalt Cambridge’is, ei oleks ta tõenäoliselt kunagi kirjutanud nõnda mõjusaid lugusid.

A. N. Wilson kirjutab oma raamatus, et Charles Dickens on surematu kirjanik, kes sai aru, et igas inimeses on surmani olemas nn sisemine laps. Seda last püüdis ta välja tuua ka eluloos, mis avab Dickensi seninägematu kahepalgelisuse.