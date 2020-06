Tallinna Keskraamatukogu pakub veebi teel kuulamiseks klassikalist muusikat ja džässi

Naxos Music Library on maailma juhtiv ja pidevalt täienev klassikalise muusika e-audiokogu. Praeguseks sisaldab see üle 150 000 CD-plaadi jagu muusikat. Lisaks leiab sealt muusikaleksikoni Naxos Dictionary of Music, lavamuusika libretosid, ingliskeelseid teoste analüüse, muusikaõppematerjale, esseesid, arvamusartikleid jm. E-audiokogu Naxos Music Library Jazz pakub esinduslikku valikut nii traditsioonilisest kui ka nüüdisdžässist üle 32 000 erinevalt esitajalt. Väiksemas mahus leidub mõlemas e-muusikakogus ka bluusi, rokki, maailmamuusikat jm.