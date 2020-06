«Kui ta püüdis veini suus keerutada, hakkas see lihtsalt mööda lõuga alla nirisema, mis polnud just sugugi seksikas»

«Farmipoisil, mis?» narritas Ava, püüdes mehe tuju tõsta.

Jacques vaatas teda tõsiselt ja siis valgus tema näole see tuttav särav naeratus. «Jah, ma olen farmipoiss. Mu vanemad elavad farmis, mis pole siit kuigi kaugel.»

«Kui tore!»

«Ma tahan lihtsalt, et nad oleksid minu üle uhked. Ma olen töötanud ühes lähedal asuvas viinamarjaistanduses, aga selle eest ei maksta palka, seepärast teenindan taas Chez Paulis laudu.» Ta ohkas, vaikselt ja löödult. «Alors. Aga ühel heal päeval teen ma veel oma veini.»

Ava tegi suu lahti, et midagi öelda. Ta tahtis teada, mis viinamarjaistandust Jacques mõtles, kuid Pierre oli juba pudeliga ootel.

«Veine degusteerides on alati hea liikuda kõige lahjemast kõige kangemani. Tavaliselt alustatakse valgest, aga mulle meeldib roséd degusteerida, kuna see on siinse piirkonna eritoode.»

Ta rääkis, et Provence on kogu Prantsusmaa vanim veinitootmispiirkond. «Siinkandis on veini valmistatud rohkem kui kaks ja pool tuhat aastat, alates sellest, kui vanad kreeklased rajasid aastal 600 enne Kristust Marseille linna.» Ta tõmbas esimesel pudelil korgi pealt. «Ja see on väidetavalt riigi suurim rosé tootja.» Pudelist kostis plumpsatus, kui selle sisu esimest korda õhuga kokku puutus.

Pierre valas pudelist kostva rõõmsa kulina saatel roosat nektarit klaasidesse.

«See on Château de Berne’i kõrgkvaliteetne Black Label. See rosé on üsna lihtne segu kahest viinamarjast: kaheksakümmend protsenti Grenache’i ja kakskümmend protsenti Cinsault’i. Grenache’i on rohkem, et veinile struktuuri ja täidlust anda. Cinsault ei ole tume viinamari, mistõttu see sobib suurepäraselt rosé jaoks, andes heleda värvi. Seda tuleb juua jahutatult, aga mitte liiga külmalt. Muidu läheks enamik maitseid kaotsi.»

Ava mõtles kõikidele neile kordadele, kui Mark oli torganud rosépudeli jääpange. Ta tundis kerget üleolekut, teades, et mees oli eksinud.

«Kui me seda veini vaatame ...» Pierre keerutas klaasi küünlatule poole.

Ava ja Jacques kallutasid oma klaase.

«Tundke lihtsalt sellest värvist rõõmu, see on nii kena, roosa ja oranži vahepealne.»

«Lõhe!» hüüdis Ava.

«Oui! See on Provence’i värv. Teiste piirkondade roséd on palju tumedamad. Provence’i rosé on kahvatu ja hele. Hele tähendab noort. Vana rosé muutub tumedaks ja tuhmiks.» Ta naeratas oma klaasile. «Nüüd nuusutage veini.»

Pierre sulges silmad ja pistis nina klaasi. Ta hingas sügavalt sisse. «See on väga elav, veidi tsitruseline. Rosé on alati tsitruseline, see muudab selle värskeks.»

Ava torkas nina ettevaatlikult klaasi.

«Ära häbene, pista see korralikult sisse, niimoodi.» Jacques torkas oma täiusliku kujuga nina sügavale klaasi.

Ava kihistas naerada.