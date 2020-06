«Oma elu kellegi teise kätesse andmine oli küll hirmutav, kuid ajas teda siiski ka elevile»

Järgmised viisteist minutit ei möödunud just lennates, kuid lõpuks jõudis Ava siiski Flassans-sur-Issole’i, ja imekombel ka terve nahaga. Mida ta aga polnud osanud oodata, oli see, et Bernard sõidab otse läbi kesklinna. Seksika noore kelneri kutset veinidegusteerimisele vastu võttes polnud Ava küll osanud arvata, et ilmub kohale haagise tagaosas. Tema põsed olid tulipunased, kui nad mööda munakiviavenüüd väljaku poole popsutasid. Bernard aina lehvitas ja hõikas: «Salut! Bonjour!» Tundus, et ta tunneb viimset kui inimest. Ava aga oli piinlikkusest aeglaselt suremas. Kui Chez Paul nähtavale ilmus, käivitusid refleksid. Ta tõmbus kössi, nii madalale, et oli haagises peaaegu pikali, mis Bernard’i kangesti lõbustas.