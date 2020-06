Varguses süüdistatav USA digiraamatukogu peatas ligipääsu tasuta e-raamatutele

Üsna pea, kui Internet Archive üle 1,3 miljoni raamatu laenutamise kõigile avas, väljendasid paljud autorid pahameelt, et nende looming tasuta kättesaadavaks tehakse ja loodetud tulu jääb seetõttu raamatute müügi pealt saamata. Nüüdseks on autorid ja kirjastajad koondunud ning raamatukogu kaevati varguse süüdistusega kohtusse, edastab The New York Post.