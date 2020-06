Ratsionaalne emotsionaalsus: kuidas saavutada tugevad tulemused pehmete tegudega?

Teine võte, mida Alar Ojastu kasutab, seisneb lihtsas mõttes, mida endale öelda: «Täna juhtuvad minuga igasugused asjad, aga on fakt, et mõned neist on sellised, et kui õhtul magama lähen, siis olen nende eest tänulik.» Idee seisneb otsuses märgata uues päevas kõike, mis on ilus, hea ja kingitus. Teadvustada kõiki plussmärgiga hetki, mida sa ei osanud justkui tahtagi.

Kingitused elult

«Täpselt nagu iga päev toob meieni kõned, kirjad, kohustused, inimesed, valu ja ebamugavuse, mida sooviksime vältida, toob see meieni ka kõned, kirjad, võimalused, inimesed, hetked, vaated, lõhnad, maitsed, mis on kõik plaanivälised boonused ehk kingitused elult endalt,» õpetab raamat «Ratsionaalne emotsionaalsus».

Selle tõsiasja teadvustamine kohe päeva alguses tekitab Alar Ojastus alati suuremat avatust ja entusiasmi päevale vastu astumisel. See on justkui üks pisike komm, mille ta endale annab. «Iga kord, kui juhtub midagi meeldivat - alustades sellest, et valgus looduses on erakordselt ilus või kohv on maitsev või duši all on mõnus olla, püüan seda teadvustada kui ühte kingitust paljudest, mis mind päeva jooksul ees ootavad ja milleks ma ei saa otseselt ise midagi teha. See on kingitus päevalt endalt,» räägib ta.

Kogu idee on märkamises. Teadvustamise element siin tähistab seda, et kui pisike ootamatu kingitus saabub ja suudad seda ka nii näha ja hinnata, siis võtad teadlikult kümmekond (või rohkem) sekundit ja kogen sellest tulenevat rõõmu, enne kui muuga jätkad. Uuringud näitavad, et kui inimene puutub kokku ka kõige pisema ebamugavusega – keegi ei lase teda liikluses läbi, kirjale vastamine võtab rohkem aega, kui plaanitud, jalad külmetavad, muusika poes ei meeldi, mööduv inimene ei naerata jne, jääb aju negatiivsusesse kinni tihti 90 sekundiks või enamaks. Kui inimesega juhtub aga midagi positiivset - keegi avab ukse, keegi naeratab, ta saab mõne positiivse teate jne -, siis kestab sellest tulev õnnetunne vaid mõne sekundi. Evolutsioon on arendanud inimaju pöörama suuremat tähelepanu ellujäämise eesmärgil halvale - ohule.