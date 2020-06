Viin, vein või vesi – mida jõid eestlased keskajal kõige rohkem?

Ajaloolane Inna Põltsam-Jürjo andis just välja selleteemalise raamatu ning koos temaga sooritab saatejuht Juku-Kalle Raid köögilauas joogimatka ajaloolisse igapäeva ja joomisesse. Peab ütlema, et aegajalt joodi isegi vett, ehkki see oli pigem erand, kuna vesi tegi inimesed rikki ning haigeks. Millised olid keskaegsed kombed ja nende põhjused, saame teada alljärgnevast tunnisest joogilauast.