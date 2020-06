Hea harjutus, mis aitab ennetada ärevust ja vähendada stressi

Tanya J. Peterson «101 viisi, kuidas vähendada ärevust». FOTO: Raamat

Vaimse tervise valdkonna töötajad ja teadlased on välja arendanud terve hulga erinevat laadi meetodeid, aitamaks inimestel ärevusest vabaneda.

Tanya J. Peterson on raamatus «101 viisi, kuidas vähendada ärevust» lähtunud mitmesugustest levinud ja uuringute läbi kinnitust saanud tehnikatest, mille hulka kuuluvad teadlikkus, omaksvõtmine ja pühendumise teraapia, lahenduskeskne teraapia, positiivne psühholoogia ja kognitiivne käitumisteraapia.

Raamatu autor toob ühe soovitusena välja sammud, mis aitavad lugejal lõpetada enda matmise peaks-väidete alla.

Ära ütle endale, mida sa peaks tegema

Kui sageli kasutad sa sõna «peaks», kui mõtled endast või oma elust? Kas oled endale väitnud midagi järgnevast nimekirjast?

Ma peaks rohkem trenni tegema.

Ma peaks kiirtoidust loobuma.

Ma peaks rohkem tööd tegema.

Ma peaks perega rohkem aega veetma.

Ma peaks rohkem raha teenima.

Ma ei peaks nõnda isekas olema.

Ma ei peaks nõnda palju muretsema.

Ma peaks paremaks saama.

Ma ei peaks olema selline, nagu ma olen.

See on vaid lühinimekiri asjadest, mida paljud endale ütlevad. Psühholoogid ja nõustajad peavad selliseid väiteid ekslikuks mõttemustriks, mida me tõeseks peame. Kui psühholoogid ja terapeudid kuulevad oma kliente kasutamas ja uskumas selliseid nõudlikke peaks-väiteid, siis püüavad nad vabastada neid enesepeksmisest ehk elamast oma peas selles, mis «peaks» olema ning et nad elaksid selles, mis on. Enda matmine peaks-ite alla pole kuigi kasulik tegevus.

Need peaks-mõtted on ärevad ja tekitavad tublisti sisepingeid ja stressi. Need on mürgised kiusajad, mis ei lase sul endaga rahul olla. Need ei lase sul jõuda selle ärevusest vaba ja kvaliteetse eluni, mida sa ihkad.

Järgmised sammud aitavad sul lõpetada enda matmise peaks-väidete alla.

Märkamine. Pane tähele, kuidas sa kasutad neid peaks-väiteid.

Teadvustamine. Pane tähele (kuid ära usu) nende väidete sisu ja sõnumit.

Küsimine. Miks? Näiteks kui mõtled, et sa «ei peaks» mingit asja ütlema, siis esita endale küsimus, et miks? Seejärel vasta sellele ja küsi selle vastuse kohta, et miks? Miks on see oluline? Jätka nii, kuni sul on kõigile küsimustele vastus olemas. Kas vastused lähevad kokku su väärtushinnangute ja elusihtidega?

Tegutsemine. Tee edasi kõiki selliseid asju, mida saad ja tahad teha, et uurida elusihte, mille oled endale seadnud.

Harjutus kohe tegemiseks!