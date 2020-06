Kuidas muuta raha voolamist enda ellu?

Raamat «Probleem pole rahas, vaid sinus». FOTO: Raamat

Raamatus jagavad Gary M. Douglas ja dr Dain Heer rahateemalisi protsesse, vahendeid ja vaatenurki, mida sa võid kasutada selleks, et muuta raha voolamist oma ellu. Nad on töötanud koos paljude inimestega nende rahaprobleemide lahendamisel: nendega, kellel oli hinge taga vaid kümmekond dollarit ning nendega, kellel oli kümmekond miljonit. Huvitav on see, et neil kõigil on samasugune probleem – ja see pole sugugi seotud rahaga. Asi on selles, mida inimesed ise on nõus vastu võtma. See, mida sa ei nõustu vastu võtma, loob piirangu kõigele, mis sulle omaks võib saada. Kui sa SEDA suhtumist muudad, ei ole raha sinu jaoks enam probleem! Loe katkendit raamatust.

Probleem pole rahas

Asi pole rahas. Mitte kunagi. Kõik sõltub sellest, mida sa oled nõus vastu võtma. Kui sa oled nõus vastu võtma elu pakutavat vabadust, siis ei oma raha sinu jaoks mingit väärtust. Paljud inimesed peavad raha kõigi oma hädade lahenduseks, aga see pole nii.

Raha ei lahenda kunagi midagi, sest probleem pole kunagi rahas. Kui sa püüad midagi lahendada raha abil, lood sa sellega vaid uue probleemi, mille pead samuti lahendama oma käesoleva rahaga - või rahaga, mida sul tegelikult polegi.

Mõtle sellele hetkeks. Kas raha lahendab sinu eest su probleemi - või teed seda sina ise? Sina. Kuidas sa seda küll teed? Sa lahendad selle probleemi, mis paistab pealtnäha olevat rahaprobleem, kui võtad omaks ja tunnistad iseenda tõde. Mida ma selle all mõtlen?

Mitu aastat tegelesin ma kinnisvaraga. Teenisin aastas rohkem kui 100 000 dollarit ja meid peeti üsna rikasteks, pidasime ennastki pigem jõukateks inimesteks. Minu elu oli võimas. Siis varises minu firma kolinal kokku. Aastane sissetulek langes 100 000 dollarilt kõigest 4000 peale. Andsime sisse kõik vähegi võimalikud pankrotiavaldused ning jäime järjepanu kogu varast ilma. Meie sõbrad rikaste linnaosast ei tahtnud meiega enam tegemist teha.

Veider küll, sest kas teate, mis on maailma suurim ja ühtlasi ületamatu eelarvamus? Vaesus. Rahapuudus. Kui sul on raha kamaluga, siis pole vahet, mis on sinu rahvus, nahavärv, tõekspidamised ja usk või hull sa juhtud olema. Sul pole viga midagi. Ma ütlen inimestele sageli, et nad oleksid täpselt nii veidrad nagu nad seda tegelikult on. Lihtsalt tuleb rikkaks saada selleks, et sind nähtaks ekstsentrikuna, mitte hullumeelsena.

Inimesed mõtlevad sageli, et kui nad saaksid rikkaks ja neil oleks piisavalt raha, siis lõpetaksid nad oma praeguse töö ja hakkaksid elama teistsugust elu. Kuid tegelikult asi nii ei käi.