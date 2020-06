Mari Metsallik: mida enam naine meest taga ajab, seda kiiremini mees eest põgenema hakkab

Naised, lõpetage juhtimine ja lõõgastuge naiselikkusesse

Naisi vaevab ikka ja jälle sama mure: «Mees on suhte alguses minust sisse võetud, kuid aja möödudes ta muutub, ei võta enam juhtimist enda peale, ei helista, ei organiseeri kohtinguid, ei üllata mind enam või kaob täielikult. Kuidas sellises olukorras käituda?» Miks selline olukord üldse tekib?

Mees kaotab huvi, kui naine hakkab ise juhtima

Mari Metsallik «Naiselikkuse saladused». FOTO: Raamat

Kahjuks õpetatakse tänapäeval igast allikast, kuidas naine võtku juhtimine enda kätte. Helistagu ise esimesena, kutsugu ise mees välja, organiseerige tema eest kõik ära ning lõpetuseks paluge veel ka ise mehe kätt. Jah, muidugi on see võimalik, kuid sellisel käitumisel on omad pikaajalised tagajärjed. Mida enam naine meest taga ajab, seda kiiremini mees eest põgenema hakkab. Oma juhtimisega jätate ennast ise ilma mehelikust hoolitsusest ja kiindumusest. Mitte ükski mehelik mees ei taha olla naise poolt taga aetud. Ning mida enam mees põgeneb, seda närvilisemaks ja klammerduvamaks muutub naine, kuni ühel hetkel kaotab ennast.

Kui te ei lase mehel olla mees ega kasvada aina tugevamaks ja mehelikumaks, muudate ta poisikeseks. Poisike aga ei vaja naist, vaid ema. Ta laseb teil enda eest kõik ära teha, samal ajal ise diivanil lösutades ja arvutimänge mängides.

Terve ja mehelik mees peab tundma, et püksid on tema jalas. Ta on tüdinenud sellest sõjakast ja tigedast, välimuselt küll väga kenast, aga mehelikus energias toimetavast «boss-naisest», kes temaga võitleb. Tüdinenud sellest, kes ei austa meest piisavalt, et lasta tal ennast juhtida. Vahet pole, kui ilus on naine väliselt. Kui ta pole naiselik ega alistuv, ei suuda ta hoida mehelikku meest endale pühendununa mitte ühegi nipiga.

Kas märkad ise oma suhtes, kui palju oled võtnud enda kanda juhtimist ehk meherolli? Millal iganes tunned, et mees on muutunud algsest romantilisest, tähelepanelikust härrasmehest tundetuks ja sõnaahtraks, siis tea, et midagi on tunduvalt muutunud sinu enda käitumises. Samuti tea, et seda on võimalik muuta ning tagasi pöörata väga lihtsalt.

Kuidas lasta ennast mehel juhtida?