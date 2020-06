Riigikogu Toimetiste uue numbri esitlusel oli teemaks Euroopa Liit

Fookusteemat jätkab Klen Jääratsi analüüs «Kõik ühe eest ja üks kõigi eest kakskümmend aastat hiljem». Ta märgib, et Euroopa Liiduna sisenesime sellesse kriisi tugevamalt, sest meil on mitme eelmise kriisi kogemus ning seni katsetamata süsteemid on katsetatud ja remonditud. «Seega on esimene küsimus alati, kui tugevad, vastupidavad, kriisikindlad ja nõtked me tegelikult oleme ja mis tuleks ette võtta, et oleksime võimaluste piires tugevamad. Kas ressursside, kaupade, teenuste, kapitali, inimeste ja andmete asemel hakkavad kõige vabamalt liikuma vaid viirused ja tõved? Kas kõik lihtsad ja keerulised tööd tuleb nüüdsest ise ära teha ilma võõrale usaldamata ja on see üleüldse võimalik?» arutleb Jäärats.