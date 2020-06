Katkend Marianne Mikko koroonapäevikust: «Mulle ei mahtunud kuidagi pähe, miks Rootsis ei tehta viiruseteste»

Peter saabus. Energiline ja hea tujuga. Nii tore oli näha oma kaasat, suur naeratus näol. Ega me palju aega ei raisanud, asusime entusiastlikult arbuusi kallale. Kahekordistasime küüslaugu ja ingveri osa retseptis. Poole tunniga oli meie india supp valmis. Pool tundi võttis aega ka Martini jalutuskäik. Tema meelest oli nädala suurim muutus see, et inimesi kõndis Göteborgi peatänaval Avenynil palju vähem.

Katsin laua söögituppa. Sealne suur laud andis võimaluse vahemaad pidada. Meie istusime laua ühes otsas ja poiss teises. Püüdsin teha nii palju eeltööd, kui sain, et noormees võimalikult vähe pindasid puudutama peaks. Katsusin meelde jätta, mis Martini kätega kokku puutub. Laudlina läheb pessu, soola- ja pipratoos nagu ka veekann tuleb laboripiiritusega üle käia. Muidu oli meie jutt rõõmsameelne. Ei midagi erilist. Meeldiv koosolemise tunne.

Vaikselt jälgisin Martini köhimist. Söögilauas ei köhinud ta kordagi. Muidu näis mulle, et köha küll oli olemas, aga mitte midagi sellist, millele tuleks erilist tähelepanu pöörata. Uurisin möödaminnes, kas köhimine teeb ka valu. Ei, seda mitte. Kui korraks köhatus tekkiski, siis käisesse. Hea, kui oskame koostööd teha, ilma et sealjuures suuri sõnu teeks. Praeguses olukorras tekitas iga vale liigutus pinget.

Mulle ei mahtunud kuidagi pähe, miks Rootsis ei tehta viiruseteste. See testimine oli mujal Euroopas nagu ka USAs üheks põhiküsimuseks muutunud. Numbrid jooksid nii CNNi ja BBCi ekraanidel kui ka Eesti meedia esikülgedel. Kuningriigis aga püsis visalt seisukoht, et kergemad juhtumid võib vabalt läbi põdeda. Selleks ei pea meditsiini võimekust proovile panema. Siinne seisukoht oli pigemini selline, et läbipõetud koroonaviirus tekitab immuunsuse edaspidiseks.

Telekast tulid rindeteated. Itaalias surmade arv veel suurem kui eile. Trump rääkis «Hiina viirusest», mille tulemusena teatas Peking, et kümne päeva pärast peavad Hiinast lahkuma CNNi, Washington Posti, New York Timesi ja teiste mõjukate USA väljaannete ajakirjanikud. On ikka jama. No mida muud sa ikka ootad säutsude teel välispoliitikat ajavalt Trumpilt. Praegusel ajal on hädavajalik saada pisiasjadeni kontrollitud infot professionaalsetelt ajakirjanikelt. Totakas sõnakasutus tõmbas kriipsu peale sellele võimalusele.

5. päev

Päeva tähtsaim sündmus oli Martini lahkumine oma ema juurde. Peter ei olnud kindel, kas poeg autoga kohale viia või mitte. Telefonikõnest oma lapsepõlvesõbra ja tänase lastearsti Edaga koorus välja tõsiasi, et ilmselt on Martini võimalik viirus lõpetanud oma missiooni. Ehk et kui see ka oli COVID-19, siis palavikuta pereliige peaks meie jaoks olema ohutu.

Küsisin mitu korda üle, kas kõik, mida me olime ettevaatuse mõttes teinud, on olnud õige. Jah, kinnastatud käed, pindade puhastamine, kaugus kaks meetrit. Kätepesu olevat aga kõige tõhusam kaitseviis. Uurisin Edalt, et kui täna on minu viies ja Peteril kuues päev Martini seltsis, kas oht on möödas. Närveerisin tohutult, mida Eda küll kosta võib. Mu tohtrist sõbranna vastas väga rahulikult, jah, kui sümptomeid pole viiendal päeval ilmnenud, siis võib rahulikult hingata.

Tõsi, matemaatikud-füüsikud-programmeerijad võivad ju joonistada oma koroonaviiruse graafikuid ja ennustada pandeemia kulgemist, ent kui sümptomid ilmnevad, siis ei lähe inimene mitte kellegi muu kui oma perearsti juurde. Sellest tulenevalt peavad just epidemioloogi käsud-keelud olema meedias tähtsamad kui miski muu. Esimesel kohal. See, et Tallinnas avati hädaliin 1247, oli kindlasti selles vaimus. Paanikas olevat inimest saab aidata üksnes rahustav hääl.