«Oledki selgeks saanud, kuhu viib korruptsiooni patune rada»

«Niisiis, Igor Petrovitš, lugu on järgmine. Ma ei hakka sulle valetama. Vormiliselt kuulume me muidugi FSB alla, see tähendab, et sa võid jommis peaga endiselt töötõendit liputada, liikluses ka, kui tekib probleeme. Aga kui satud mõne päris-FSBlase otsa, teeb ta sulle igast asendist ära, sinul on kaheksa, temal äss. Nii et kui topid nina valesse kohta, saad ka siit sule sappa. Oled siin esimese käruni, jobusid on sinutagi küllalt. Ja veel. See on ühisprojekt kaitseministeeriumiga, kõik etapid on salastatud, seepärast lõigati raha juba eraldamise algetapis ja hiljem veel mitu korda, enne kui see meieni jõudis, näed ise, milline on selle tulemusel meie kontor, kempsus käi parem kodus, püsivad saapad tervemad. Harilikke pliiatseid, pastakaid, printeri padruneid tuleb ise osta, vähemalt esialgu. Töötajad on meil samuti sellised, et isegi sina ahhetad. Ma ei hakka nimesid nimetama, aga üks jobu kutsus üheteistkümneaastase poisi internetis kohtamisele, tuli skandaal, ühesõnaga, ta sai organitest sule sappa, aga otsustati kunagiste teenete eest pensionini vähemalt siiagi sokutada. Naine ajas ta kodunt minema, eks ta siis elabki siin, tal tuleb, vaesekesel, taluda kõiki siinseid mugavusi, aga see on igal juhul parem kui helpida vanglalobi. Siia püüti sokutada isegi ühe kindrali tütrekest, kui ta ajas ülekäigurajal reipalt perekonna alla, aga siis otsustati vana kombe kohaselt karistuse täideviimine edasi lükata, kuni ta laps saab neljateistkümneaastaseks, aga tema ei ole veel rasegi, kujutad ette.»