6 suvist lasteraamatute soovitust kõige väiksematele lugejatele

«Juurtega aed» Piret Raud. FOTO: Kirjastus Tänapäev

Piret Raud

Illustreerinud autor

Kirjastus Tänapäev

2020

Väike puu kasvab suures metsas. Keset omasid on hea. Siis aga tuleb saag ja väike puu peab põgenema. Peale pikka teekonda jõuab ta imelisse aeda. Siin on pikad ja siledad teed, on reas kasvavad lilled ja puud, kes on hoopis teistsugused. Neil on suured juured. See on kõige tähtsam, ütlevad nad. Puud lubavad väikesel puul ainult siis imelisse aeda jääda, kui ta kõik, millel pole juuri, aiast välja pühib. Mis muud väikesel puul üle jääb? Eriti kui suur kask lubab talle vitsa anda. Siis aga lendab aeda lind, kelle meelest on olemas miskit juurtest olulisematki.

***

«Virmalised» Gerda Märtens. FOTO: Koolibri

Gerda Märtens

Illustreerinud autor

Kirjastus Koolibri

2020

Jääkaru Jonil on palju tööd. Ta on fotograaf. Hommikul pildistab ta Arktika imelisi päikesetõuse. Pärastlõunal aga tahavad linnaväljakul jalutavad võõramaa karud ennast Suure Viikingi kuju juures jäädvustada. «Küll teil on siin ilus!» ahhetavad nad. Jongi ei tea maailmas paremat paika. Õhtul, kui jääkarud seltsimajas rõõmsalt tantsu löövad, hakkab akna taga vihma sadama. Sadu ei lõpe hommikuks ega järgmisel päevalgi. Mida peaksid jääkarud nüüd tegema?

***

«Tere-tere, täheloomad!» Markus Saksatamm. FOTO: Koolibri

Markus Saksatamm

Illustreerinud Kertu Sillaste

Kirjastus Koolibri

2020

Oled sa mõelnud, et sõna «koer» on täpselt koera moodi ja «kaelkirjak» ongi justkui kaelkirjak? Ehk on sullegi tundunud, et öökulli silmad on sama ümmargused kui Ö ja luige kael meenutab kangesti L-i. Öeldes «vihm» tuleb meelde aga päris vihmapiiskade krabin puuokstel. Markus Saksatamme luuleraamat otsib seoseid loomade või nähtuste ja neid tähistavate sõnade vahel. Kertu Sillaste on need seosed vaimukalt paberil esitanud. Tere tulemast leidlikku täheloomade maailma!

***

«Kui suur on väike» Margit Saluste. FOTO: Koolibri

Margit Saluste

Illustreerinud autor

Kirjastus Koolibri

2020

On see paber kortsus või sile? Kas puud on juba lehtes või ikka veel raagus? Kuhu orav ronib, kas üles või alla? Keegi ei taha olla viimane, kes need mõisted selgeks saab. Koerad ja kassid, jõehobud ja krokodillid, sebrad ja jänesed tulevad appi, et vastandid lastele mängleva kergusega selgeks teha.

Margit Saluste raamat on vaimukas ja tore sissejuhatus vastandsõnade ja -mõistete maailma. Peale selle lugemist oskad kindlasti vastata, kas oled suur või väike.

***

«Meie kahekesi kuulume kokku» Michael Engler. FOTO: Raamat

«Meie kahekesi kuulume kokku»

Michael Engler

Illustreerinud Joëlle Tourlonias

Tõlkinud Ave Põlendik

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad

2020

Kui jänes ühel soojal kevadhommikul siili kohtab, ei tea ta veel, et sellest saab parim päev tema elus. Ta ei tea, et sellest vahvast okaskerast saab tema parim sõber. Jänesele meeldib naljakaid lugusid rääkida, siilile meeldib naljakate lugude üle naerda. Mõlemad armastavad aga mängida, lesida ja unistada. Nõnda möödub suvi kiiresti kui unenägu. Me oleme teineteisele parimad sõbrad igavesti, lubavad nad. Me kuulume kokku, tunnevad nad. Siis aga jõuab kätte sügis ja siili hakkab vaevama väsimus. Ta tunneb vastupandamatut soovi jänese juurest lahkuda.

***

«Väike hiir sõidab maale» Riikka Jäntti. FOTO: Raamat

Riikka Jäntti

Illustreerinud autor

Tõlkinud Dea Oidekivi

Kirjastus Rahva Raamat

2020

Lõpuks ometi on käes päev, mil väikest hiirekest ootab ees väljasõit. Pikk rongisõit, siis paadiga saarele minek ja oledki justkui teistsuguses maailmas. Ees ootavad õhtused saunaskäigud ja kaardimängud. Tore on ka grillida ja tähistaevast imetleda. Maal on kõik teisiti kui linnas. Siin on nii palju põnevat! Väikese hiire sarja esimene osa kandis pealkirja «Väikese hiire jõulud».