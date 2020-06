Kirjandusmuuseum ootab mälestusi eriolukorrast kuni 1. septembrini

Ühenduse Eesti Elulood esinaise ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteaduri Maarja Hollo sõnul on eriolukorra aegsed päevikud hakanud juba arhiivi laekuma. «Seni laekunud päevikud on väga eripalgelised ja see on hea. Näiteks on meile saabunud päevik eriolukorra ajal Itaaliasse vabatahtlikuks läinud naiselt,» ütles Hollo. Tema sõnul on äärmiselt huvitav näha, kuidas see naine seob päeviku pidamise aja sündmused Albert Camus’ 1947. aastal ilmunud romaaniga «Katk»: «Tegin oma ülikooli magistritöö Camus’ «Katku» põhjal ja nüüd korraga olen ise justkui raamatusündmuste keskmes. Teoses levib linnas katk ja väravad pannakse kinni, linn on karantiinis. Tasapisi hakkab haigestumiste ja surmade arv järjest suurenema. Inimesed muutuvad järjest hullunumaks, aga ühel hetkel hoopis tundetumaks.»