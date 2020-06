Ilmus Rae Kultuurikeskuse Vaskjala Loomeresidentuuri kokaraamat

Raamatu eessõna kirjutas tuntud Eesti kunstikriitik Mari Kartau, kes ühtlasi elab Vaskjala külas. «Resideeruva kunstniku jaoks on see aga naabruskond, kust ammutada inspiratsiooni. Ta segab selle kõik kokku teemadega, millega ise tegeleb, seob kokku ainult tema peas tekkivate ainulaadsete sidemetega ja nii sünnibki kohaspetsiifiline looming,» ütleb Mari Kartau.

Teoses kasutatud intervjuud on tehtud Sandra Nikitini poolt, raamatu ilmumist toetasid Rae vald, Eesti Kultuurkapital, Tanker OÜ, Tapio Haapalahti, Grafodroom, Vaidawood OÜ, Armin Kõomägi, Kohaliku omaalgatuse programm, Build With Hubs Ltd, Kero Trading OÜ, Itaaliapitsa ja Kristo Peerna.