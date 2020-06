4 moodust, kuidas toetada oma lemmikkirjanikku ka siis, kui raha napib

Laenuta raamatuid raamatukogust

Soovitus on ilmselge, aga tasub meeldetuletamist, et raamatukogudes on lai valik ja neid on mõnus külastada. Paljud ei teagi, et autorid saavad ka laenutuste pealt pisut tulu. Nimelt maksab Autorihüvitisfond korra aastas välja laenutushüvitisi. Kirjanikel tasub raamatukogudega häid suhteid hoida, sest sealt saavad nad omale juurde väga suure hulga lugejaid ja uusi fänne.

Kui võtad raamatukogust oma lemmikautori teose, annad sellega ka raamatukogule märku, et nimetatud autori teosed on hinnas ja nende vastu on jätkuv huvi. Jälgi oma kohaliku raamatukogu kodulehekülge või sotsiaalmeediakanalit, et olla kursis üritustega, kus autorid esinemas käivad. Väga võimalik, et just nii saad oma lemmikkirjanikuga kohtuda ja raamatusse autogrammi küsida.

Soovita raamatuid raamatukogudele ja raamatumüüjatele

Raamatute lugejad võivad vahel olla väga tagasihoidlikud ja mitte kõige jutukamad. Sellegipoolest tasub tegelikult ära mainida, kui otsid mõnd raamatut ja seda ei olegi poes või raamatukogus olemas. Ütle, mida otsid, sest nii teavad ka nemad paremini, milliseid raamatuid inimesed päriselt lugeda tahavad.

Kirjuta e-poes oma tagasiside

Raamatupoes saab anda raamatutele oma hinnanguid ja kirjutada arvustusi. Ära karda seda teha, kui pead mõnd teost eriti heaks. Toeta oma lemmikkirjanikku mõne toetava sõnaga, sest nii on suurem tõenäosus, et selle raamatu leiab üles ka mõni teine, kellele see võiks head meelt valmistada. Mida rohkem tagasisidet raamatud saavad, seda enam tähelepanu neile osaks saab.

Jaga oma arvamusi ja positiivseid hinnanguid sotsiaalmeedias