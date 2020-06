Raamat, mis paneb sind tulevikule mõtlema ja selleks valmistuma

Kui sa oled vähemalt korra mõelnud investeerimisele, kuid pole selleni jõudnud, siis täna on see päev, mil võiksid mõttest teostuseni jõuda. «Alustava investori käsiraamat» ei sukeldu kohe keerulisena näivasse börsimaailma, vaid alustab sellest, et näeksid igapäevaelus erinevaid teemasid, mis on inventeerimisega seotud. Olgu selleks siis uus telefon, nädalavahetus spaas või robotmuruniiduk. Isegi kui sa ei riski investeerimisega tegelema hakata, siis rahatargemaks teeb see raamat sind küll. Vaatad korra enda sisse, mis on su unistused ja eesmärgid. Meil kõigil on mõned unistused, kuid kui paljud meist on konkreetse plaani paika pannud, et need unistused ellu viia? Ei näe käte merd.

Taavi Pertman on väikeinvestor, ettevõtja ja koolitaja. Ta on õppinud psühholoogiat ning seda teadmist on ta oma raamatusse väga palju sisse toonud. Loed ja hakkad vaikselt sisemist dialoogi pidama iseendaga. Kes ma olen, kus ma olen ja kuhu ma jõuda tahan? Millest ma unistan ja kuidas sinna jõuda? Kas see unistus on soetud minuga, lähedastega või tahan mingit materiaalset asja hoopis seetõttu, et naabrist parem olla? Pension? See on kauge tulevik ja küll ma ükskord hakkan sukasäärde seda varanatukest koguma, et seal kauges tulevikus saaks mõnusa äraolemise kindlustada.

Raamatu autor jagab konkreetseid ülesandeid, kuidas liikuda selles suunas, et oma unistused ja eesmärgid ellu viia. Koos temaga astud esimesed sammud, et investeerimisega tuttavaks saada.

Loe raamatust katkendit!

***

Taavi Pertman «Alustava investori käsiraamat». FOTO: Raamat

Põhjused, miks sa praegu investeerida ei saa

Sul on vaja õpingute kõrvalt tööl käia, raha on vähe ja investeerimiseks ei jää. Peale kooli lõpetamist lähed täiskohaga tööle ja siis investeerid. Kool saab läbi. Praegu ei saa investeerida, sest pead hakkama õppelaenu tagasi maksma. See nõuab suure osa sinu tuludest, aga peale seda investeeriks küll.

Mõne aja möödudes mõtled elukaaslasega omaenda kodu soetamisele. Saategi vajalikud summad laenude abiga kokku ja ostate päris enda kodu. Nüüd muidugi investeerida küll ei saa, sest eluasemelaen vajab maksmist ja me kõik teame, kui kallis see on. Lisaks vaja nii mõnigi mööbliese soetada ja pisut kodutehnikat ka. Gaasipliidi võiks elektripliidi vastu välja vahetada ja külmkapil on juba ammu paras aeg vanaduspensionile minna. Kui kodu korralikult sisseseatud, siis investeerid kindlasti.

Kui kodus kõik vajalik olemas, siis nagu Murphy seadusele kohane, ütleb auto üles. Kuna tööle sõites tahaks ikkagi autoga aega kokku hoida ja maakodusse teistmoodi ei saagi, siis tuleb kindlasti uus auto hankida. Praegu on ikkagi veel vale aeg investeerima hakata.