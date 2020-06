Marianne Mikko kirjutas pandeemia ajal Rootsis «pantvangis» olemisest raamatu

«See raamat on ja ei ole ka päevik,» ütleb Marianne Mikko raamatu tutvustuseks. «Nende kaante vahel on mõtisklused, mis mind valdasid neljakümne päeva vältel, mil mu saatus sõltus ennekõike SASi otsusest lennata või mitte. Tulin Rootsi teadmisega, et tagasilend Eestisse toimub kümne päeva pärast. Ometi kusagil sügaval sisimas tundsin algusest peale, et Göteborgi jään seekord kavandatust kauemaks.»