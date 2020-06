Viirused – kes on need imeväikesed tegelased, kes hoiavad kogu planeeti oma haardes?

Carl Zimmer juhatab meid põnevate lugude abil läbi viiruste ajaloo. Ta alustab esimesest mainitud külmetusviirusest ning jõuab ebola ja MERS-i kaudu viimaste teadusavastusteni. Need lood kinnitavad meile taas, et inimeste ja viiruste ajalugu on tihedalt läbi põimunud.