Curly Strings tegi karantiiniajal lastele laulu- ja värvimisraamatu

Curly Strings ja sõbrad "Lastele. Laulu- ja värvimisraamat CD plaadiga". FOTO: SÜNK

Curly Strings ja sõbrad heategevuslik album «Lastele» sisaldab laulu- ja värvimisraamatut ning CD-plaati, kus saavad kokku armastatud eesti muusikud, kes on ka ise lapsevanemad. Plaadil löövad kaasa lisaks Curly Stringsile ka Ivo Linna ja Robert Linna, Mari Jürjens, Lenna Kuurmaa, Mari Kalkun, Ewert and The Two Dragons, Liisi Koikson, Jalmar Vabarna, Marge Niller, Adeele Jaago ning Laulupesa laulustuudio Airi Liiva juhtimisel. Laulu- ja värvimisraamatust leiab kõikide palade saamislood, laulude sõnad, noodid ja vahvad must-valged illustratsioonid laulude esitajatest ning lauludes leiduvatest tegelastest, mida lapsed saavad oma fantaasia järgi kaunistada.

«Oleme ääretult rõõmsad ja uhked, et see album just sellisel kujul valmis sai. Oli kahtlemata paras väljakutse jääda meie projekti plaanile truuks ning isolatsiooniperioodil füüsiliselt nii bändikaaslaste kui külalismuusikutega kohtumata neid palasid luua, arranžeerida ja salvestada - kuid me saime sellega minu meelest kenasti hakkama,» ütleb Curly Stringsi laulja Eeva Talsi. «Ühtlasi oleme õnnelikud ka raamatu formaadi üle ning usume, et sellest jagub palju toredat tegemist nii lastele kui ka näiteks muusikaõpetajatele. Lõppeks tahame tänada veel kord MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi meeskonda, kes on aastast aastasse noorukitele raskel hetkel toeks olnud ning soovime neile palju jõudu edasiseks tegevuseks!»

Kogu albumi müügitulu annetatakse MTÜle Laste ja Noorte Kriisiprogramm, kes on 25 aastat toetanud ja nõustanud lähedase kaotanud lapsi, noori ning nende peresid.