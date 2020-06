«Kuna rong sõidab rööbastel, pole karta, et mõni äärmuslaste rühmitus seda hõivama hakkaks»

Paistis, et inimasustust siinkandis eriti pole. Sisenesid vastumeelselt ooteruumi, see oli inimestest tulvil ja palavikulistest lampidest eredalt valgustatud. Lettide ja laudade servad helkisid hõbedaselt, põrandal olid laiali noorte inimeste värvilised seljakotid, keegi ümises end kitarril saates, paar inimest tukkus. Kõrge lae poole keerles sigaretisuits. Küllap ootasid kõik lubatud bussi. Kui nägid laual lihtsat menüüd, kus oli kirjas hommikueine, croissant ja café au lait, tuli järsku tahtmine hommikust süüa. Veel polnud hommik, isegi kõht polnud tühi, aga pelgalt hommikusöögi peale mõtlemine tekitas tunde, nagu olekski juba hommik käes. Millegipärast olid hinnad jube kõrged. Sedasi saaksid kõik homse ja ülehomse tarbeks vahetatud frangid peaaegu otsa. Kuna tellimust võtma tulnud ettekandja sind vaadates muigas, hakkasid mõtlema, kas see pole viimati mõni petuskeem: inimesed aetakse rongi pealt maha, sunnitakse kõrget hinda maksma ja jäetakse siis mingis asustamata paigas iseenda hooleks. Nii arutledes said kohe aru, et see on totakas mõte. Sa ei teadnud, kus sa oled, sestap oli kahtlustamine kerge tulema. Mõtlesid, et kuna sul on veel nii palju saatusekaaslasi, ei saa ju ometi olla, et teid kõiki on petetud. Ainult see oli imelik, et kuigi paluti maha minna, sest kohe tulevat Prantsuse piir, oli see siin ju juba Prantsusmaa. Aga polnud mõtet oma pead selliste asjadega vaevata. Sarvesaia ja piimakohvi maitse peale suud vesistades otsustasid need tellida hinnast hoolimata. Oleks vist hea natuke jootraha ka jätta, ja rahatähte ettekandjale ulatades ütlesid: