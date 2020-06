«Mitmed kolleegid käisid regulaarselt kohalikus julgeolekus minu kohta aru andmas, aga mitte ükski neist ei söandanud seda mulle tunnistada»

*

Meie Kivatšus elamise kaheksa ja poole aasta jooksul sündis seal kokku üheksa last. Seejuures oli märkimisväärne, et kaheksa neist olid poisid. Naersime isekeskis, et küllap see ainuke tütarlaps sai valmis meisterdatud väljaspool looduskaitseala piire.

Tõsine ettevõtmine oli küla sauna kütmine. Paaril perel oli küll jõe ääres oma väike saun, aga enamik rahvast kasutas üldist külasauna. Leppisime selle kasutamise korra kokku nii, et teatud nädalapäeval oli sauna eeliskasutajateks kolm-neli perekonda, kes sauna kütsid ja veega varustasid. Kui siis veel sooja ja vett järele jäi, said ka teised saunas käia. Meie ja kolme teise samas pundis oleva pere saunapäev oli laupäev. Talvel suure külmaga tuli kütmist alustada juba kell 6 hommikul. Kerise otsa sisse müüritud suurde katlasse mahtus 24 pange vett, kümmekond pangetäit mahutas ka nurgas seisev külmaveevaat. Kui õige mitu ahjutäit puid oli ära põletatud, hakkas vesi katlas keema, aga leilivõtmiseks oli saun ikka veel jahe. Seepärast tuli keev vesi katlast välja ammutada, jõkke tagasi kallata ja uus vesi asemele tuua. Kui lõpuks ka teine katlatäis oli keema minemas, võis hakata saunamõnusid nautima, aga selleks ajaks oli käes juba hiline pärastlõuna.

Nii kaua aega võtnud töö järel tuli saunaskäiku nautida pikalt ja põhjalikult. Et terav leil niisama raisatud ei saaks, olid esimesed saunaskäijad mehed. Aga selle peale hakkasid naised varsti kaeblema, et mehed on nii kaua saunas, et kui nemad lõpuks lastega sinna jõuavad, on nood juba unised ja virilad. Seepeale võtsime minu ettepanekul lapsed ise sauna kaasa. Neid oli kokku nii neli kuni kuus. Panime nad kõigepealt lavale korralikult ritta pikali, vihtlesime esi- ja tagakülge mööda põhjalikult läbi, pistsime hellitavalt jääauku, soojendasime veel korra üles, tõstsime põrandal olevatesse plastvannidesse, pesime ära, panime riidesse ja saatsime väikse laksuga kodu poole, või jätsime nad omaette mõneks ajaks veel vanni sulistama. Nüüd oli aeg vihtlemine, jääaugus suplemine või lumes püherdamine tõsiselt ette võtta ning aulikel abikaasadel polnud meile põhjust rohkem midagi ette heita.