Kohe-kohe on suvi käes. Siis on lastel eriti vahva, ujuda, rattaga sõita ja sõpradega mängida. Kui seda on aga juba piisavalt tehtud või lapsel tekib soov lihtsalt vaikselt ja omaette olla, võib kätte võtta raamatu.

Eesti Lastekirjanduse Keskus on koostanud nimekirja, milles on vanemaid ja uuemaid raamatuid, eesti autorite ja väliskirjanike teoseid. Soovituste hulgast leiab nii lustakaid raamatuid kui ka selliseid, mis panevad mõtlema, nii neid, mis toovad toredasti esile keele omapära, kui ka neid, milles esiplaanil seiklus ja põnevus. On võlurilugusid ja jutte lastest, kes võiksid olla pärit lausa naabermajast. Lootust on, et iga laps leiab siit suveks midagi, mis teda vaimustab.