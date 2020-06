STOP! ⟩ Vale inimene võib viia terve firma pankrotti. Kuidas?

Tõsiasi, et vaid üks inimene võib terve firma pankrotti ajada, kõlab tõenäoliselt iga juhi jaoks hirmutavalt. Paraku on see tõsi – saan seda oma klientide kogemuste põhjal väita. Jagan nõuandeid ja näiteid, et saaksid seesuguse olukorra tekkimist vältida.

Viise, kuidas ühe inimese käitumine või strateegiliselt vale juhtimine võib osutuda saatuslikuks terve ettevõtte jaoks, on mitu. Oma enam kui 10-aastase kogemuse põhjal saan tuua nii mõnegi näite.

Ketlin Kasak «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» FOTO: Raamat

Kõik hakkab pihta värbamisest. Värbamisprotsessis on oluline aru saada, millised on potentsiaalse töötaja väärtused, motiivid ja mõtted, miks ta tahab ettevõttesse tööle tulla. Fassaadi taha vaatamine ja ilusa jutu tegelikest eesmärkidest arusaamine pole just kõige lihtsam ülesanne. Ohumärgiks on aga just need inimesed, kes on ebakindlad, mõjutatavad ja tahavad hirmsasti kõikidele meeldida.

Viis nr 1: ajale jalgu jäämine ja vastutöö tegemine

Mul on tuua näide ühest tootmise planeerijast, kes tundis end digitaalsetele uuendustele üle minnes väga ebakindlalt. Palk oli aga hea ja töötatud aastaid omajagu, mistõttu oli ta tugevas mugavustsoonis, tundis hästi kolleege ning omas meeskonnas teatavat mõjuvõimu. Ta hakkas kunstlikult oma vigu ja muresid varjama, tekitades sellega palju segadust, vastuolusid ja probleeme.

Kui juhid nõuavad kasumit ja uute teadmiste kasutamist, aga inimesel on probleem, mida ta ei julge jagada, siis võidakse hakata infot moonutatult edastama. See omakorda tekitab palju probleeme, alates suhtlemisest ja lõpetades tootmise ning finantsidega.

Sealse firma juht ei saanud aru, kellest probleemid algavad. Ta kaotas mitu head töötajat, kes ei suutnud tekkinud segaduse ja pingega toime tulla. Võtmeinimeste lahkumine viib firma kiirelt kriisi, ohustades kogu tegevust.

Viis nr 2: alustava ettevõtte ülevõtmine

Väikese või alustava ettevõtte puhul on eriti suur risk, et partner või võtmetöötaja talletab kogu know-how, kogemused ning kliendid ja astub siis ettevõttest nende kasulike väärtustega välja. Olen mitu korda näinud, kuidas sõbraga firmat alustades kaob see «sõber» ühel hetkel kogu teadmistepagasiga ning alustav ettevõte ongi põhjas.

Kui tegu pole sõbraga, vaid ettevõtte arendamiseks ning laienemiseks tööle võetud inimesega, võib juhtuda sama asi. Väikeses ettevõttes liigub info palju läbipaistvamalt ja kui teisel on kurjad kavatsused, võib vale inimese töölevõtmine saada kiirelt saatuslikuks. Selle vältimiseks soovitan ma kolleegide ja partneriga jagada arusaama, kui suur roll on kliendisuhetel, lobitööl ja kogemuste hankimisel. See annab neile mõista, et firma ülevõtmine pole nii kerge ja vajab aastatepikkust sissetöötamist.

Viis nr 3: liigne heasoovlikkus võib viia hävinguni