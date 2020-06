Kuidas kasutada oma andeid ja oskusi raha teenimiseks?

Mitu aastat tagasi kuulus mulle üks polsterdamisega tegelev firma ja ma avastasin enda juures midagi, mis osutus ainulaadseks andeks. Ma võisin vaadata kliendi vaipa, kardinaid või mida tahes ning otsekohe teada, millist värvi polster sinna juurde peaks kuuluma. Ma suutsin seda kujutluspilti selgelt oma peas hoida. Kuus kuud hiljem võisin ma märgata riiet, mis oli täpselt sama värvi nagu mu kliendi vaip.

Ostsin kliendile vajaliku riide ning jagasin talle informatsiooni leitud riidest. Kas ma küsisin kliendilt selle eest lisatasu? Ei küsinud. Aga miks nii? Ma ei taibanud, et see oskus on midagi erilist. Ma arvasin, et kõik teised oskavad teha täpselt sama nagu minagi, seega polnud see mingit raha väärt. Niimoodi asi sageli meie võimete ja ennet puhul ongi. Need on meie jaoks nii lihtsad, et me ei pea neid millekski. Me ei mõista seda väärtust, mida meie anded teiste jaoks omavad.

Raamat «Probleem pole rahas, vaid sinus». FOTO: Raamat

Mis see on, mida oskad teha nii pagana kergesti, et see ei nõua sinult mingit pingutust? Mis on sinu jaoks nii lihtne, et sinu arvates peaksid kõik seda teha oskama? Tegelikult on asi mõistagi nii, et keegi teine seda ei oska. Sa pead hakkama endalt küsima: «Mis on see anne, oskus või asi, mida mina võin teha nii kergesti, et pean seda väärtusetuks?» See asi, mida sina suudad teha kergesti ja mida sa pead väärtusetuks, on tõenäoliselt sinu kõige väärtuslikum anne. Kui sa hakkad seda kasutama raha teenimiseks, saad sa erakordselt edukaks.

Sel ajal, kui ma tegelesin kinnisvaraga, tundsin üht naist, kes töötas suures kinnisvarafirmas. Ta armastas süüa teha. Ta valmistas oma sõpradele imelisi aineid ja suutis teha kõige isuäratavamaid magustoite, mida keegi iial on maitsenud. Iga kord, kui ta korraldas mõne kinnisvara reklaamimiseks avatud uste päeva, serveeris ta huvilistele ka mõnda oma magustoitu, ning kõik linna kinnisvaramaaklerid tulid alati kohale.

Ühel päeval ütles keegi talle: «Sa oled niivõrd hea kokk, et võiksid lausa pagariäri avada.» Naine tegigi seda ja nüüdseks on temast saanud multimiljonär. Enne kui keegi talle mainis, et tal on ainulaadne anne, ei pidanud naine seda millekski. Talle lihtsalt meeldis süüa teha. Aga kuna keegi ütles viimaks: «Sa oskad teha midagi suurepärast ja võiksid pagariäri luua,» taipas ta ise seda samuti. Ta lõpetas kinnisvaraäri, millega teenis igal aastal umbes 100 000 dollarit, ning nüüd teenid ta miljoneid. Naine teeb seda, mida ta teha armastab.

Tee seda, mida teha armastad

Parem on teha midagi sellist, mida sa teha armastad, mitte seda, millesse sa kirglikult suhtud. Kas tead, kust on algselt pärit sõna «kirg» tähendus? Kirg ehk passion tuleneb kreeka keelsest sõnast, mis tähistas «kannatust» ja «märtrisurma» ning millega viidati Kristuse kannatustele ja ristilöömisele. Kui sa tahad, et ka sind risti löödaks, siis järgne oma kirele. Vaata oma kasutatavate sõnade algseid tähendusi, sest me oleme paljusid neist valesti lahti mõtestanud ja vales tähenduses kasutanud, mis tähendab, et me usume ka valesid nende sõnade tähenduse kohta. Asjade tõelise tähenduse teadmine on tähtis.

Kui sa tahad raha teenida, siis tee seda, mida teha armastad. Kui sa teed seda, mida teha armastad, siis võid sellega raha teenida – kui oled nõus armastuse eest raha vastu võtma. Teisisõnu pead sa olema nõus prostituudiks hakkama.