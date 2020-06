Sõbralik meeldetuletus täiskasvanutele: noorteromaanid ongi noortele

Redditor kirjeldab, et tunneb suurt huvi noorteromaanide vastu ja on lugenud nii häid, halbu kui keskpäraseid teosed. Hiljuti luges ta taas üht raamatut, millega väga rahule jäi ja soovis teosele arvustust kirjutada. Nõnda nägi ta ka teiste arvamusi raamatu kohta ja tundis, nagu oleks talle külma vett krae vahele valatud.

«Kõik tundusid nõustuvat, et teose süžee oli hea ja see oli suurepäraselt kirja pandud, kuid väga paljud inimesed kaebasid, et tegelased käituvad liiga palju nagu teismelised. Üks arvustaja isegi ülistas süžeed, kuid hindas raamatut ühe tärniga viiest, sest «oli liiga ilmselge, et tegelased olid 15-16-aastased ja see käis mulle närvidele»,» kirjutas ta pettunult oma postituses.

«Taaskord – tegu on noorteromaanidega,» tuletab ta meelde. «Need on suunatud teismelistele lugejatele. Tore, kui sa samuti naudid nende lugemist, aga katsu aru saada. Kui teismelised käivad sulle närvidele, siis loe midagi muud. Sinu kasutuses on kogu raamatupoe või raamatukogu sisu.»

Populaarse postituse autori selgitusel ei tohiks täiskasvanud viriseda, et 16-aastane tegelane käitub liialt nagu 16-aastane, sest kui autorid hakkavad nende arvustuste põhjal lugejale vastu tulema, siis on tulemuseks välimuselt 17-aastane kangelane, kelle kehas on lõksus 35-aastane raamatupidaja. «Nii jääb järjest vähemaks neid raamatuid, millega teismelised samastuda saavad ning nad jäävad kõrvale kategooriast, miks peaks olema neile mõeldud,» selgitas ta oma pahameelt.

Kirjutaja meelest peaks laskma teismelistel käituda eakohaselt ka raamatutes ning täiskasvanulikumaid tegelasi soovivatel lugejatel on võimalus valida teiste raamatute vahel. «Toetage noori lugejaid ja laske tegelastel lapsed olla!» ütles ta lõpetuseks.