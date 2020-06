The Washington Posti faktikontrolli ajakirjanikud avaldasid Trumpi valedest ülevaatliku raamatu

Ajaleht The Washington Post moodustas faktikontrolli rubriigi 2007. aastal ja on sellest ajast saati kontrollinud nii demokraatide, vabariiklaste kui teiste huvigruppide väljaütlemisi, nimetades valedega vahelejääjaid Pinocchioteks. Rubriigi vanemtoimetaja on Glenn Kessler, kes on ajalehes töötanud 1998. aastast, tiimi kuuluvad ka reporter Salvador Rizzo ning videotoimetaja ja reporter Meg Kelly. Möödunud aastal võitsid nad tehtud töö eest maineka Toner preemia.

The Washington Posti faktikontrolli meeskond on Donald Trumpi väljaütlemisi analüüsinud alates esimest päevast, mil ta presidendiks sai. Selle aja jooksul on autorite sõnul ette tulnud üle 16 000 eksitava väite, mille ajakirjanikud on põhjalikult üles täheldanud. «Ta on paljusid oma ennekuulmatuid väiteid korranud tosinaid kui mitte sadu kordi ning ta on püüdnud painutada reaalsust oma poliitilise fantaasia ja isiklike kapriiside nimel,» kirjutasid raamatu «Donald Trump and His Assault on Truth» autorid raamatu tutvustuseks.