Tom Valsberg: miski pole väärt seda, et sa päevast päeva kannataksid

Selles artiklis toome teieni katkendi Tomi viimasest raamatust «Eluterve pohhuist», kus tuleb juttu sellest, kuidas ei ütlemise oskus on ääretult oluline. Tom ütleb, et mitte miski pole väärt seda, et sa päevast päeva kannataksid ja tuleb hakata keelduma asjadest, mis sulle üldse ei meeldi.

Tom Valsbergi raamat «Eluterve pohhuist». FOTO: Eero Vabamägi

Paljud inimesed teevad iga päev asju, mida nad ei taha teha. Mõned asjad on sellised, mida on vaja teha, olenemata sellest, kas tahad või ei taha. Ehk meie eludes on asju, mis tuleb ikkagi ära teha, sest keegi peab tegema: ennast võiks pesta, kodu võiks koristada ja lapse eest peaks hoolitsema. Enda tegude eest vastutama ja WC-poti peaks ikkagi harjaga puhtaks küürima, kui sa oled sinna oma pruuni märgistuse jätnud.

Aga sa ei pea enam pesema oma laste ja mehe nõusid iga kuradi kord, kui sa ei taha. Sa võid vabalt öelda perele ilusti: «Kallikesed, ma tahan täna veits endaga tegeleda, seega palun olge nii armsad ja peske oma nõud ise ära!» või «Nüüdsest teeme nõnda, et igaüks paneb oma nõud ise pesumasinasse!».

Sa ei pea kannatama. Sa võid muuta oma suhtumist ja asja rõõmuga ära teha või muuta traditsiooni ja kokkulepet, et asjad saaks ära tehtud mingil muul viisil.

Miski pole väärt seda, et sina päevast päeva kannataksid!

Kui sul on hommikuti eriti nigel olla, siis sa ei pea oma last autoga kooli viima, nagu sa tavaliselt teed. Võid siis paluda abikaasat, mõnda sõpra või kui laps on juba vanem, siis talle tellida usaldusväärse takso, ja las ta viib lapse kooli ette! See ei ole maailmalõpp ja see on täitsa ok.

Vahel kui ei jõua perele süüa teha, tellid toidu mõne mobiilirakendusega. Kui ei jõua poes käia, orgunnid, et keegi teine käiks. Kui sul on kiire sõbrannaga kohtumisele, siis sa ei pea end lukku tõmbama, sest sa pead koristama laua peale õhtusööki, isegi kui pere on harjunud, et sina koristad. Sa võid jätta lihtsalt asjad täna lauale. Suva, koristad hiljem või palud teistel pereliikmetel seekord asjad külmkappi panna ja nõud pesta.