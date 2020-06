Koolitaja Alar Ojastu: paljud juhid ise ei käitu oma sõnade järgi. Nad ei julge tunnistada, et on inimesed

Alar Ojastu on veendunud, et inimliku hoolivuse kaudu on võimalik organisatsioonidel rohkem saavutada, kui kitsalt raha nimel tegutsedes, aga tal puudus tõestus sellele. Ta otsustas siis kahtluse alla seada kõik oma intuitiivsed teesid seni, kuni ta on leidnud neile kinnituse. Tahetud faktid, näited, protsendid ja täpsed summad on nüüd siin. Avaldame raamatust katkendi.

Sõna vägi

Raamatu «Ratsionaalne emotsionaalsus» esitlus. FOTO: Madis Sinivee

«Iga äri on lõpuks emotsioonide äri ja kuna positiivsus on emotsioonikogum rõõmust, õnnest, vaimustusest, inspiratsioonist, mis toodab kõige suuremaid dividende, siis on paljud rohelised ettevõtted läinud lausa nii kaugele, et muuta viisi, kuidas nad asju kirjeldavad, et tekitada inimestes positiivsemat tunnet oma tööd tehes,» kirjutab Alar Ojastu oma raamatus «Ratsionaalne emotsionaalsus».

Näiteks Disneyland kutsub oma klienditeenindajaid näitlejateks, sest sõna näitleja loob neis positiivsema tunde tööd tehes kui näiteks karussellivalvur vms. Maailma edukaim kohvikukett Starbucks kutsub oma baristasid ja teenindajaid partneriteks. Jällegi, alateadlikult tekitab see inimestes tunde, et nad on olulisemad, suurendades vastutust pakkuda klientidele oma tegevusega kvaliteeti. Subway töötajad on võileivakunstnikud (sandwitch artists) ja Vapiano personali hüüdnimeks on vapianistid. Maailma absoluutsesse tippu kuuluv hotellikett Ritz-Carlton nimetab oma töötajaid daamideks ja härradeks, sõnastades oma moto nii: Ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen («Daamid ja härrad teenindavad daame ja härrasid»).

Alar Ojastu sõnul on see positiivne psühholoogia praktikas. Kui inimene tunneb end nimetuse tõttu väärtuslikumana ja suudab seetõttu pakkuda paremat elamust kliendile, siis tõestab see taaskord, kuivõrd oluline on kogu äriprotsessi ülevaatamine positiivsuse seisukohast, et iga aspekt sellest toodaks suurimaid dividende.

Esmalt on vaja mõista, et kedagi ei saa õnnelikuks teha

Alar Ojastu sõnul lasub vastutus siin igal inimesel endal. Positiivsusele saab ainult kaasa aidata, nii et juhi töö on luua keskkond, kus inimestel on olemas teadmised, meeskonnakaaslased ja võimalused, et oma positiivsuse eest vastutada. See tähendab ühtlasi oma inimeste harimist positiivsuse teemal.